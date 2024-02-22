Libya-Türkiye Mesleki Eğitim Merkezi projesi onaylandı: Trablus'ta açılması planlanan proje Libya Hükümeti'nden onay aldı

Libya-Türkiye Mesleki Eğitim Merkezi projesi için hükümetten onay çıktı. Hükümetin kararnamesi ile proje için gerekli hukuki zemin sağlandı. TİKA Trablus Koordinatörü Ali Suha Bacanakgil, AA’ya yaptığı açıklamada, mesleki eğitim merkezinin kurulması için uzun zamandır çalıştıklarını belirtti.

Bacanakgil, Libya’da kalifiye ara eleman eksikliğini gidermek ve gençlere yeteneklerini geliştirme fırsatı vermek için bu projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Trablus’ta kurulacak merkezin ilk örnek olacağını ve Libya’nın her yerine yayılacağını belirtti. TİKA Trablus Koordinatörü Bacanakgil, Libya Türkiye Mesleki Eğitim Merkezi’nin iki ülke arasındaki 500 yıllık dostluk ve kardeşliğin sembolü olacağını ve iki ülkenin her alandaki mükemmel ilişkilerini pekiştireceğini ifade etti.

Öte yandan Bacanakgil, Merkez’in 5 farklı alanda eğitim sunacağını belirtti. Bunlar Soğutma ve İklimlendirme, Otomotiv, Asansör Sistemleri, Elektrik ve Mekanik. TİKA da eğitim programı ve öğretmenlerin yetiştirilmesi için projeye katkıda bulunacak. Bacanakgil, "Proje tamamlanıp Merkez'in tamamıyla açılmasının ardından 500 öğrenciye eğitim verecek kapasiteye ulaşmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Bacanakgil, projenin "Soğutma ve İklimlendirme Teknisyenliği Atölyesi" adlı ilk bölümünün bir ay önce eğitime açıldığını bildirdi. Atölyede 17 usta öğreticiye eğitim verecek olan Türkiye’den gelen uzmanlar, onlara hizmet içi eğitim sundu. Bacanakgil, projenin “Otomotiv Atölyesi” adlı ikinci bölümünün de yakında eğitime gireceğini kaydetti.