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Libya ve Tunus Arasında Geleneksel El Sanatları İçin İşbirliği Protokolü

Libya ve Tunus, geleneksel el sanatları alanında işbirliğini geliştirmek üzere mutabakat zaptı imzaladı.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 18:02
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 18:02
Libya ve Tunus Arasında Geleneksel El Sanatları İçin İşbirliği Protokolü

Libya ve Tunus Geleneksel El Sanatları İçin İşbirliği Anlaştı

Libya ile Tunus, geleneksel el sanatları alanındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla bir mutabakat zaptı imzaladı. Bu önemli anlaşma, Libya'nın başkenti Tripoli'de gerçekleşti.

Çalışmalar Tunus'ta Başladı

Libya Ulusal Birlik Hükümeti'nden yapılan duyuruya göre, Libya Turizm Bakanı Nasreddin el-Fizani ile Tunus Turizm Bakanı Sufyan Takiye, Tunus'taki Turizm Bakanlığı binasında bir araya geldi.Geleneksel El Sanatlarının Önemi Vurgulandı

Görüşmelerde, iki ülkenin geleneksel el sanatlarına yaptığı vurgunun yanı sıra, bu alanın geliştirilmesi ve ekonomik kültürel bağların güçlendirilmesinin önemi ele alındı. İmzalanan mutabakat zaptının, her iki ülke arasında sağlam bir işbirliği temeli oluşturması hedefleniyor.

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