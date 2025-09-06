Libyalı Aktivistler Gazze'ye Yardım İçin 'Ömer Muhtar Filosu' ile Yola Çıkıyor

Trablus'tan destek gösterileri ve hazırlıklar sürüyor

Libyalı aktivistler, Gazze ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla harekete geçen uluslararası deniz girişimi Küresel Sumud Filosu'na katılmak üzere hazırlıklarını sürdürüyor. Filoya Libya'dan katılacak grup, 'Ömer Muhtar Filosu' adını taşıyor.

Trablus'ta bir araya gelen 'Ömer Muhtar Filosu' katılımcıları, Cezayir Meydanı'nda dayanışma gösterisi düzenledi. Filoya, eski başbakan Ömer el-Hasi ile birlikte bir grup Arap ve yabancı aktivistin de katılacağı bildirildi.

Ömer el-Hasi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Küresel Sumud Filosu Libya'dan geçer geçmez onlara katılacağız" dedi ve bunun tahmini olarak gelecek hafta başı veya sonu olabileceğini belirtti.

Hasi, "Ömer Muhtar Filosu'nun barışçıl ve insani çalışmalar yürüten Libyalı ve yabancı aktivistleri taşıyarak ülkeden ayrılacağını" vurguladı ve barışçıl düşünceye sahip herkesi filonun yanında olmaya davet etti.

Hasi ayrıca, "İlk talebimiz kuşatmanın kaldırılmasıdır, çünkü kuşatma Gazze'deki Filistinliler için ölümcül bir kıtlığa yol açtı." ifadelerini kullandı. Taşıdıkları yardım malzemeleri arasında gıda, ilaç, su ile çok sayıda kışlık giysi ve battaniye bulunduğunu söyledi.

Filistin ile dayanışma ve İsrail'in ablukasını kırmak amacıyla, 44'ten fazla ülkenin desteğiyle oluşturulan Küresel Sumud Filosu (Global Sumud Flotilla)'na bağlı tekneler, 31 Ağustos'ta İspanya'nın Barselona kentinden Gazze'ye doğru yola çıktı. Aynı gün, İtalya'nın Cenova kentinden de 300 ton yardım malzemesi taşıyan birkaç tekne filoya katılmak üzere Akdeniz'e açılmıştı.