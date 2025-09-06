DOLAR
41,19 -0,03%
EURO
48,31 -0,02%
ALTIN
4.758,2 -0,05%
BITCOIN
4.564.449,14 0,64%

Libyalı Aktivistler Gazze'ye Yardım İçin 'Ömer Muhtar Filosu' ile Yola Çıkıyor

Libyalı aktivistler, eski başbakan Ömer el-Hasi'nin de aralarında olduğu 'Ömer Muhtar Filosu' ile Küresel Sumud Filosu'na katılarak Gazze'ye insani yardım götürmeyi hedefliyor.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 02:19
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 02:19
Libyalı Aktivistler Gazze'ye Yardım İçin 'Ömer Muhtar Filosu' ile Yola Çıkıyor

Libyalı Aktivistler Gazze'ye Yardım İçin 'Ömer Muhtar Filosu' ile Yola Çıkıyor

Trablus'tan destek gösterileri ve hazırlıklar sürüyor

Libyalı aktivistler, Gazze ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla harekete geçen uluslararası deniz girişimi Küresel Sumud Filosu'na katılmak üzere hazırlıklarını sürdürüyor. Filoya Libya'dan katılacak grup, 'Ömer Muhtar Filosu' adını taşıyor.

Trablus'ta bir araya gelen 'Ömer Muhtar Filosu' katılımcıları, Cezayir Meydanı'nda dayanışma gösterisi düzenledi. Filoya, eski başbakan Ömer el-Hasi ile birlikte bir grup Arap ve yabancı aktivistin de katılacağı bildirildi.

Ömer el-Hasi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Küresel Sumud Filosu Libya'dan geçer geçmez onlara katılacağız" dedi ve bunun tahmini olarak gelecek hafta başı veya sonu olabileceğini belirtti.

Hasi, "Ömer Muhtar Filosu'nun barışçıl ve insani çalışmalar yürüten Libyalı ve yabancı aktivistleri taşıyarak ülkeden ayrılacağını" vurguladı ve barışçıl düşünceye sahip herkesi filonun yanında olmaya davet etti.

Hasi ayrıca, "İlk talebimiz kuşatmanın kaldırılmasıdır, çünkü kuşatma Gazze'deki Filistinliler için ölümcül bir kıtlığa yol açtı." ifadelerini kullandı. Taşıdıkları yardım malzemeleri arasında gıda, ilaç, su ile çok sayıda kışlık giysi ve battaniye bulunduğunu söyledi.

Filistin ile dayanışma ve İsrail'in ablukasını kırmak amacıyla, 44'ten fazla ülkenin desteğiyle oluşturulan Küresel Sumud Filosu (Global Sumud Flotilla)'na bağlı tekneler, 31 Ağustos'ta İspanya'nın Barselona kentinden Gazze'ye doğru yola çıktı. Aynı gün, İtalya'nın Cenova kentinden de 300 ton yardım malzemesi taşıyan birkaç tekne filoya katılmak üzere Akdeniz'e açılmıştı.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Maduro'dan Uyarı: Venezuela Saldırıya Uğrarsa Silahlı Mücadele Başlar
2
Başkentte Boşanma Aşamasındaki Eşi Tarafından Öldürülen Müesser Ünal Defnedildi
3
Sinop'ta dereye devrilen otomobil: 5 kişi yaralandı
4
Erdoğan Malatya'da: Valilik Binası ve 300 Bininci Afet Konutu Açılışı
5
Mağrib Sumud Filosu'ndan Spor Taraftarlarına Gazze Destek Pankartı Çağrısı
6
Muş Bulanık'ta iş yerine silahlı saldırı: 2 kişi öldü
7
Maduro: Venezuela Saldırıya Uğlarsa Silahlı Mücadele Aşamasına Geçer

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire