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Listedeki 45 mesleği yapanlara 10 yıl erken emeklilik! SGK listeyi güncelledi

SGK yıpranma payı şeklinde belirlenen 45 mesleğin listesi güncellendi. Bu mesleği yapanlar, 10 yıl sonra EYT olmadan erken emekli olabilecek.

Yayın Tarihi: 18.04.2024 09:57
Güncelleme Tarihi: 18.04.2024 09:57
Listedeki 45 mesleği yapanlara 10 yıl erken emeklilik! SGK listeyi güncelledi

Yeni EYT düzenlemeleri beklentisi devam ederken SGK, erken emekliliğe izin veren meslekler listesini güncelledi. Güncellemenin ardından 45 meslek sahibi, 10 yıl sonra emekli olacaklarının müjdesini aldı.

45 MESLEKTE ERKEN EMEKLİLİK HAKKI

Erken emeklilik hakkının süresi işin türüne bağlıdır. Bazı meslek grupları söz konusu haktan yılda 180 gün yararlanırken, bazıları da yılda 60 ila 90 gün yararlanabilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) ilan ettiği meslekler şöyle:

180 Gün Faydalanan Meslekler

Listedeki 45 mesleği yapanlara 10 yıl erken emeklilik

90 Gün Faydalanan Meslekler

Listedeki 45 mesleği yapanlara 10 yıl erken emeklilik

Listedeki 45 mesleği yapanlara 10 yıl erken emeklilik

Listedeki 45 mesleği yapanlara 10 yıl erken emeklilik

Listedeki 45 mesleği yapanlara 10 yıl erken emeklilik

60-90 Gün Faydalanan Meslekler

60-90 Gün Faydalanan Meslekler

Listedeki 45 mesleği yapanlara 10 yıl erken emeklilik

Listedeki 45 mesleği yapanlara 10 yıl erken emeklilik

Listedeki 45 mesleği yapanlara 10 yıl erken emeklilik

Listedeki 45 mesleği yapanlara 10 yıl erken emeklilik

Erken emekli olunabilen meslekler listesinin içinde bulunan 45 meslek çalışanı yıpranma payı almalarından dolayı diğer mesleklere göre daha kısa süre içerisinde emekli olma hakkını elde edebiliyorlar. Bu listedeki kişiler SGK’ya başvuru yaptıktan sonra belirlenen kriterleri karşılamaları halinde 10 sene daha erken emekli olabiliyorlar.

 



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