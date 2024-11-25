Litvanya'da Kargo Uçağı Kazasında 1 Ölü, 4 Yaralı

Litvanya'da Kargo Uçağı Düştü

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta, bir kargo uçağının Vilnius Uluslararası Havalimanı yakınlarında bir binaya düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.

Uçağın Düşüş Anı ve Sonrası

Almanya'nın Leipzig kentinden Vilnius'a gitmek üzere havalanan uçak, yerel saatle 05.30 sularında havalimanı yakınında bir binanın üzerine düştü. Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonu (LRT) tarafından yapılan habere göre, olay sonrası itfaiye ve kurtarma birimleri hızla müdahale etti.

Yangın ve Kurtarma Çalışmaları

İtfaiye ve Kurtarma Biriminden (PAGD) bir yetkili, uçağın düştüğü binada yangın çıktığını ve pilotlardan birinin kurtarıldığını bildirdi. Olayın ardından yapılan açıklamada, kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 yaralının bulunduğu belirtildi. Yetkililer, kurtarma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

Öte yandan, havalimanı yetkilileri, düşen uçağın Alman lojistik şirketi DHL'ye ait olduğunu açıkladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.