Lizbon'da Gloria tramvayı raydan çıktı: 15 ölü, 18 yaralı

Kazaya ilişkin güncelleme

Güncelleme: Ölü ve yaralı bilgisi ile kaza detayları güncellendi.

Portekiz'in başkenti Lizbon'da tramvayın raydan çıktığı kazada 15 kişi hayatını kaybetti, 5'i ağır 18 kişi yaralandı.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Lizbon'un simge yapılarından, turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Gloria tramvayı, yerel saatle 18.00 sularında raydan çıktı.

Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, yaptığı yazılı açıklamada, kazada hayatını kaybedenlerin ve yaralananların olduğunu doğruladı ve üzüntü duyduğunu belirtti.

Sosyal medyadaki videoda, tramvaydan duman yükseldiği ve insanların enkazı kaldırmaya çalıştıkları görülüyor.

Olay nedeniyle Portekiz hükümeti 1 günlük ulusal yas, Lizbon Belediyesi ise 3 günlük yas ilan etti.