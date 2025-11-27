Lodos Süleymanpaşa'da Balıkçıları Limana Hapsetti

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde Marmara denizi üzerinde üç gündür etkisini sürdüren şiddetli lodos fırtınası, bölgedeki balıkçıların faaliyetlerini durdurdu.

Çok sayıda balıkçı teknesi limana sığınırken, teknelerini limana çeken balıkçılar bakım, onarım ve tadilat işleriyle meşgul oldu.

Lodos sebebiyle Süleymanpaşa sahilinde büyük tonajlı yük gemileri de açıkta demirlemek zorunda kaldı. Fırtınayla birlikte yükselen dalgaların arasında çok sayıda martı adeta balık yakalama yarışına girerek dikkat çekti.

Kooperatif Başkanı'ndan açıklama

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, balıkçıların fırtına nedeniyle limanda olduğunu ifade ederek, "Yaklaşık 3 gündür lodos fırtınası etkili oluyor. Allah izin verirse pazartesi günü fırtına dinerse balıkçı arkadaşlarımız hamsi istavrit sardalya balığı avlayarak vatandaşlarımız taze ve ucuz balık yemeye devam edecekler" dedi.

