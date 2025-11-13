Lokman Hekim Van Hastanesi'nde Deprem Tatbikatı

Lokman Hekim Van Hastanesi'nde gerçekleştirilen deprem tatbikatında 15 hasta (3 ağır) senaryosu, AFAD ve UMKE ile arama-kurtarma, tahliye ve ilk müdahale uygulandı.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 12:47
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 12:47
VAN (İHA) – Lokman Hekim Van Hastanesi, olası bir depreme karşı hazırlık amacıyla gerçeğini aratmayan bir tatbikat gerçekleştirdi.

Tatbikatın ayrıntıları

Tatbikat senaryosuna göre, hastanede HAP (Hastane Afet ve Acil Durum Planı) Başkanı'nın talimatıyla mor kod ilan edildi. İlk etapta yetkililerin katılımıyla masa başı tatbikatı yapıldı, ardından saha tatbikatına geçildi. Senaryo gereği personel hızla acil durum planına geçerek organizeli bir biçimde harekete geçti.

Gerçeğe yakın uygulamalarda, yaralı olarak hastaneye getirilen afetzedelere ilk müdahaleler yapıldı ve servislerdeki hastalar güvenli alanlara tahliye edildi. Tatbikata göre toplam 15 hasta hastaneye getirildi; bunlardan 3'ü ağır olarak değerlendirildi.

İşbirliği ve gözlemler

Tatbikatı, Van İl Sağlık Müdürlüğü Afet Birim Sorumlusu Dr. Mevlüt Özgür Acar da takip etti. AFAD ve UMKE ekiplerinin işbirliğiyle yürütülen uygulamalarda arama-kurtarma, tahliye ve yaralı transferi işlemleri gerçeğini aratmadı. Hastane personelinin organize hareket ettiği, kriz yönetimi ve iletişim koordinasyonunun başarılı olduğu gözlendi.

Yönetimden açıklama ve katılımcılar

Lokman Hekim Van Hastanesi yönetimi, bu tür tatbikatların afet bilincini artırdığını ve olası acil durumlara karşı hazırlıklı olmanın hayati önem taşıdığını vurguladı.

Tatbikata katılanlar arasında Hastane Genel Müdürü Fatih Doğan, Başhekim Doç. Dr. Veli Avci, Hastane Başhekim Yardımcısı Dr. Faruk Şaylık, Başhemşire Gamze Gençer Baran, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Saim Şahin, Destek Hizmet Müdürü Ferhat Çetinkaya ve Hasta Hizmet Müdürü Eyüp Çölçimen ile hastane personeli yer aldı.

