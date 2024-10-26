Londra'da Aşırı Sağcılar ve Irkçılık Karşıtları Çarpıştı

Başkentte Gerilim Yükseldi

İngiltere'nin başkenti Londra, aşırı sağcıların düzenlediği bir eylemin ardından ırkçılık karşıtlarının karşı eylem yapması ile gerilim dolu anlara sahne oldu. Piccadilly Circus kavşağında toplanan binlerce ırkçılık karşıtı, ultranationalist gruba tepki göstermek amacıyla bir araya geldi.

Kalabalık Sokaklarda Yürüdü

Öğle saatlerinde (TSİ 13.30) Piccadilly Circus'ta toplanan ırkçılık karşıtı katılımcılar, Whitehall Caddesi'nde aşırı sağcı eylemcilerin bulunduğu bölgeye doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüş boyunca sık sık faşizme, İslamofobiye ve ayrımcılığa karşı sloganlar atıldı.

Öne Çıkan İsimler

Bu eyleme, Filistin destekçileri dahil birçok farklı grup katıldı. İşçi Partisi'nin eski lideri Jeremy Corbyn ile milletvekilleri Diane Abbott ve NEU Genel Sekreteri Daniel Kebede de alanda yer aldı.

Diane Abbott'tan Sert Mesaj

Whitehall Caddesi'nde söz alan Milletvekili Diane Abbott, 2022 yılında Londra'da öldürülen siyahi inşaat işçisi Chris Kaba'nın olayına değinerek, "Polisin yasaların üstünde hareket ettiği bir toplumda yaşamaya karşı durmalıyız. Biz sizden daha kalabalığız ve sizi geçmeyeceğiz," şeklinde ifade etti.

NEU Genel Sekreterinin Açıklamaları

NEU Genel Sekreteri Daniel Kebede ise aşırı sağcıların lideri Tommy Robinson hakkındaki yorumlarında, "O kendi çıkarları için ırkçılığı ve İslam karşıtlığını sömürüyor. Biz bu duruma karşı duracağız çünkü bu toplumda ne ırkçılığa ne de İslamofobiye yer var," ifadelerini kullandı.

Aşırı Sağcılar Olayların İçindeydi

Aşırı sağcıların düzenlediği eylemde, polisin geniş güvenlik önlemleri alarak iki grubun karşı karşıya gelmesini engellediği kaydedildi. Ancak gözaltına alınan Tommy Robinson, protestoya katılamadı.

Tommy Robinson'ın Gözaltı Süreci

Tommy Robinson, eylem öncesinde gözaltına alınırken, Terörle Mücadele Yasası kapsamında ifade vermek üzere karakola çağrılmıştı. İngiltere Yüksek Mahkemesi'nde bir dizi suçlamadan yargılanacak olan Robinson, önceki gün ülkeye dönmüştü.

Londra'daki bu olay, aşırı sağcı hareketlerin ve ırkçılık karşıtlarının gerginliğinin arttığı bir dönemde gerçekleşti. Toplumda daha fazla destek bulmayı amaçlayan gruplar, bu tür eylemlerle dikkat çekmeyi sürdürüyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'da aşırı sağcıların yaptığı eylem üzerine ırkçılık karşıtları da tepki amacıyla karşı eylem düzenledi. Başkentteki Piccadilly Circus kavşağında yerel saatle 11.30'da (TSİ 13.30) toplanan ırkçılık karşıtı binlerce kişi, aynı saatlerde Başbakanlık Ofisi'nin de bulunduğu Whitehall Caddesi'nde aşırı sağcıların düzenlediği eyleme tepki gösterdi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da aşırı sağcıların yaptığı eylem üzerine ırkçılık karşıtları da tepki amacıyla karşı eylem düzenledi. Başkentteki Piccadilly Circus kavşağında yerel saatle 11.30'da (TSİ 13.30) toplanan ırkçılık karşıtı binlerce kişi, aynı saatlerde Başbakanlık Ofisi'nin de bulunduğu Whitehall Caddesi'nde aşırı sağcıların düzenlediği eyleme tepki gösterdi.