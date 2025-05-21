Londra'da 'Diasporada Aile Olmak' Paneli Düzenlendi

Londra'da 'Diasporada Aile Olmak' Paneli

İngiltere'nin başkenti Londra'da, Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü dolayısıyla 'Diasporada Aile Olmak' konulu bir panel düzenlendi.

Panele Katılan Uzmanlar

Panel, YEE Müdürü Mehmet Karakuş moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Konuşmacılar arasında Din İşleri Müşaviri Ensari Yentürk, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) İngiltere Aile ve Sosyal İlişkiler Birim Başkanı Özge Oruç, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İngiltere Başkan Yardımcısı Sevcan Kaygun ve İngiltere Türk Federasyonu (BTA) Başkanı Murat Şükrü Acar yer aldı.

Ailenin Önemi ve İslamda Aile Kurumu

Panelde konuşan Yentürk, 'aile' teriminin Arapça kökenine dikkat çekerek, ailenin ihtiyaç duyulan insanların bir araya gelişini sağladığını ifade etti. İslam'ın aile kurmayı teşvik ettiğine vurgu yapan Yentürk, boşanma oranlarını azaltmak için çeşitli önlemler aldığını belirtti.

Ebeveynlik ve Asimilasyon

Yentürk, yurt dışında yaşayan Türk ailelerinin, çocuklarını kendi kültürel kimlikleri ile büyütebilmeleri için güçlü bir aile yapısına ihtiyaç duyduğunu kaydetti. 'Çocuklar, ailelerinden aldıkları değerler ile şekillenir' diyerek, bu durumu destekledi.

Göçmen Ailelerin Zorlukları

UID İngiltere Aile ve Sosyal İlişkiler Birim Başkanı Oruç, İngiltere'deki çoğu göçmen kökenli Müslüman çocuğun koruyucu ailelere verildiğini hatırlatarak, bu çocukların dini ve kültürel eğitim alamadığını dile getirdi. Oruç, Türk sivil toplum kuruluşlarının etkinliklerine katılımın önemini vurguladı.

Çalışan Annelerin Rolü

Kendisi de İngiltere’de büyümüş bir çocuk annesi olan Kaygun, iş hayatının aile yaşamı üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Aile ile geçirilen kaliteli zamanın önemine değinen Kaygun, kadınların iş dünyasındaki varlığının aile yapısını güçlendirdiğini belirtti.

Tavsiyeler ve Sonuçlar

BTA Başkanı Acar, yurt dışında aile kurumunu destekleyecek Türk sivil toplum kuruluşlarına ihtiyaç olduğuna dikkat çekti. Acar, ayrıca diasporadaki Türk ailelere, çocuklarını Türkiye'ye götürmelerinin ve Türkçe konuşmalarının önemini anlattı.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü dolayısıyla "Diasporada Aile Olmak" paneli düzenlendi. Londra YEE Müdürü Mehmet Karakuş'un (orta) moderatörlüğünde düzenlenen panele, Din İşleri Müşaviri Ensari Yentürk (sağ 2), Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) İngiltere Aile ve Sosyal İlişkiler Birim Başkanı Özge Oruç (sol), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İngiltere Başkan Yardımcısı Sevcan Kaygun (sol 2) ve İngiltere Türk Federasyonu (BTA) Başkanı Murat Şükrü Acar (sağ) konuşmacı olarak katıldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü dolayısıyla "Diasporada Aile Olmak" paneli düzenlendi. Londra YEE Müdürü Mehmet Karakuş'un (orta) moderatörlüğünde düzenlenen panele, Din İşleri Müşaviri Ensari Yentürk (sağ 2), Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) İngiltere Aile ve Sosyal İlişkiler Birim Başkanı Özge Oruç (sol), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İngiltere Başkan Yardımcısı Sevcan Kaygun (sol 2) ve İngiltere Türk Federasyonu (BTA) Başkanı Murat Şükrü Acar (sağ) konuşmacı olarak katıldı.