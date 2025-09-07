Londra'da 'Palestine Action' Destek Eyleminde 890 Gözaltı

Londra'da 'Palestine Action' destek eyleminde 890 kişi gözaltına alındı

İngiltere'de polis, yasaklı örgüt ilan edilen Palestine Action'a destek amacıyla başkent Londra'da düzenlenen eylemde 890 kişiyi gözaltına aldı.

Eylem ve müdahale

Parlamento Meydanı'nda, Defend Our Juries adlı grubun çağrısıyla toplanan protestocular yerel saatle 13.00'te eylemlerine başladı. Eylemciler, yanlarında getirdikleri boş pankartlara 'Soykırıma karşıyım, Palestine Action'ı destekliyorum' ifadelerini yazdı. Gösteriye müdahale eden Londra Metropolitan Polisi birçok kişiyi gözaltına aldı.

Polisin açıklaması

Polis tarafından yapılan yazılı açıklamada, gözaltıların çoğunun yasağa destek nedeniyle gerçekleştirildiği, protestoların şiddete dönmesi sonrası ise polis memurlarına saldırı ve diğer kamu düzeni suçları gerekçesiyle ek gözaltılar yapıldığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, 857 kişinin Palestine Action'a destek verdikleri için 2000 tarihli Terörizm Yasası'nın 13. bölümü uyarınca gözaltına alındığı; 33 kişinin ise diğer suçlardan gözaltına alındığı, bunlardan 17'sinin polis memurlarına saldırı suçlamasıyla tutulduğu ifade edildi.

Yasa süreci ve geçmiş eylemler

Palestine Action, 5 Temmuz'dan itibaren yasaklı örgütler listesine alındı. Grup adına destek eylemleri daha önce de devam etmişti; 9 Ağustos'ta yapılan gösteride polis 500'den fazla kişiyi gözaltına almıştı.

Yasağın yolunu açan gelişme, 20 Haziran'da Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) Oxfordshire'daki Brize Norton hava üssünde gerçekleştirilen eylemdi. Grup üyeleri, o sabah üssüne girerek iki İngiliz askeri uçağının motorlarına kırmızı boya püskürtmüş, eylem yerine Filistin bayrağı bırakmış ve uçakların Orta Doğu operasyonlarında kullanıldığını belirtmişti.

İçişleri Bakanı Yvette Cooper, bu eylemin ardından Palestine Action'ı terör örgütü ilan etmeyi amaçlayan tasarıyı parlamentoya sundu. Tasarı, Avam Kamarası'nda 2 Temmuz, Lordlar Kamarası'nda ise 3 Temmuz'da onaylandı. Grup, yürütmenin durdurulması için Yüksek Mahkemeye başvurmuş ancak mahkeme 4 Temmuz'da başvuruyu reddetmişti.

Yasağın yürürlüğe girmesiyle birlikte, gruba üyelik veya destek beyanlarının 14 yıla kadar hapisle, grup adını taşıyan tişört veya rozet takmanın ise 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasının önü açıldı. Yasağın yürürlüğe girdiği tarihten bu yana gruba destek veren yüzlerce kişi gözaltına alındı.