Londra'da 'Together for Palestine' Konseri: 1,5 Milyon Sterlin Bağış Toplandı

Londra'da düzenlenen 'Together for Palestine' konserinde 12 binden fazla katılımcı ve dünyaca ünlü isimlerle Gazze için yaklaşık 1,5 milyon sterlin toplandı.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 10:43
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 10:43
İngiltere'nin başkenti Londra'da binlerce kişinin katıldığı ve dünyaca ünlü isimlerin sahne aldığı 'Together for Palestine' konserinde, Gazze'deki insani yardım çalışmaları için yaklaşık 1,5 milyon sterlin toplandı.

Organizasyonu üstlenen Brian Eno tarafından OVO Arena Wembley'de gerçekleştirilen etkinlikte 12 binden fazla kişi yer aldı. Konser çevrim içi de yayınlandı; bilet satışlarından elde edildiği tahmin edilen gelir yaklaşık 500 bin sterlin olarak aktarıldı. Sunucu Jameela Jamil, saat 22.00'ye kadar konser sırasında toplanan bağış miktarının yaklaşık 1,5 milyon sterlin olduğunu duyurdu.

Konserde konuşmalar: Tepkiler ve çağrılar

Birleşmiş Milletler Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese de etkinlik kapsamında konuştu. Albanese, İsrail'in Filistin'de yıkmaya, öldürmeye ve toprak işgal etmeye devam ettiğini belirtti ve Gazze'de 20 bini çocuk 65 binden fazla insanın öldüğünü söyledi. Albanese, 'Birçok kişi gerçek sayının korkunç derecede daha yüksek olduğunu söylüyor. Uzmanlar soykırım olarak tanımlıyor. Ölüm sadece bombalarla değil, susuzluk, açlık ve enfeksiyon yoluyla da gerçekleşiyor.' ifadelerini kullandı.

Konuşmasını 'Değişim gelecek. Filistin özgür olacak ve biz de özgür olacağız. Hepimiz daha eşit, daha insancıl olacağız. Ama bugün, bugün pes etmek bir seçenek değil. Böyle bir lüksümüz yok. Öyleyse buradan başlayalım. Birlikte.' sözleriyle tamamladı.

Ünlü aktör Richard Gere ise konuşmasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve destekçilerinin gitmesi gerektiğine vurgu yaparak, 'Gazze'de neler olup bittiğini her gün görüyoruz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Kimse bilmiyor. İnsanların bu çağda böyle davranması mümkün mü? Ama bunu değiştirmenin yolu topluluktan geçiyor.' dedi.

Sanat ve dayanışma

Etkinlikte Benedict Cumberbatch, Filistinli şair Mahmud Derviş'in 'Bu topraklarda yaşamak için sebepler var' şiirini seslendirdi. Eski futbolcu ve aktör Eric Cantona ise FIFA ve UEFA'nın İsrail'in müsabakalara katılmasına izin vermesini eleştirdi: 'Rusya, Ukrayna’da savaş başlattıktan dört gün sonra FIFA ve UEFA Rusya'yı men etti. Şimdi ise Uluslararası Af Örgütünün soykırım olarak tanımladığı olayların üzerinden 716 gün geçti ve İsrail halen müsabakalara katılmaya devam edebiliyor.'

Bağışların yönlendirilmesi ve destek çağrıları

Konserden elde edilen gelirler, mültecilerle dayanışma örgütü Choose Love aracılığıyla Gazze'deki insani yardım çalışmaları yürüten Filistinli örgütlere bağışlandı. Ayrıca konser öncesinde yayımlanan videoda Billie Eilish, Cillian Murphy, Joaquin Phoenix ve Javier Bardem gibi çok sayıda sanatçı Filistin'e destek çağrısında bulundu.

Etkinlik, yardım amaçlı kültürel dayanışmanın yanı sıra uluslararası kamuoyunda yaşanan insan hakları ve insani krizlere yönelik güçlü mesajlar da verdi.

