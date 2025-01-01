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Londra'daki Geleneksel Yeni Yıl Geçit Töreni'ne On Binlerce İzleyici Katıldı

Londra'da gerçekleşen geleneksel Yeni Yıl Geçit Töreni, coşkuyla kutlandı; on binlerce kişi etkinliği izledi.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 20:44
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 20:44
Londra'daki Geleneksel Yeni Yıl Geçit Töreni'ne On Binlerce İzleyici Katıldı

İngiltere'nin Yeni Yıl Coşkusu

İngiltere'nin başkenti Londra, geleneksel Yeni Yıl Geçit Töreni (LNYDP) ile yeni yıla merhaba dedi. Kentin en büyük üçüncü etkinliği olarak bilinen bu gösteriye, on binlerce kişi katıldı.

Renkli Kortej ve Gösteriler

Tören, Yeni yılın ilk günü Green Park'ta ünlü The Ritz Otel'inin önünden başladı. Korteje, dünyanın dört bir yanından dansçılar, müzisyenler, akrobatlar ve performans sanatçıları katılım gösterdi. Gösteriler sırasında farklı model otomobiller, buharlı arabalar, bisikletler ve atlar dikkat çekti. Ayrıca, kros motosikletleri de akrobasi sergileyerek izleyicileri etkiledi.

Ünlü Caddelerde Coşku

Kortej, Regent Street, Pall Mall, Trafalgar Meydanı ve Whitehall gibi şehrin ünlü noktalarından geçti. Yağışlı havaya rağmen, yol boyunca toplanan kalabalık coşkulu bir şekilde etkinliği izledi.

Son Gösteri Whitehall'da Yapıldı

Geçit töreni, Başbakanlık Ofisi 10 Numara ve çeşitli Bakanlıklar'ın bulunduğu Whitehall Caddesi'nde sona erdi. Korteje katılan gruplar, burada kurulan tribünler önünde son gösterilerini yaparak izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Geleneksel Yeni Yıl Geçit Töreni, London Maratonu ve Notting Hill Karnavalı'nın ardından Londra'da düzenlenen en büyük üçüncü etkinlik olarak canlılığını koruyor.

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