Long Beach'te Dördüncü Türk Festivali Coşkuyla Kutlandı

ABD'nin California eyaleti, Los Angeles'a bağlı Long Beach'te 4. Türk Festivali tüm renkleriyle gerçekleştirildi. Türk-Amerikan Derneği tarafından ShoreLine Aquatic Park'ta düzenlenen festival, ziyaretçilere geleneksel Türk dansları ve çeşitli kültürel gösteriler sundu.

Festival alanına kurulan stantlarda Türkiye'nin kültürel zenginliklerini tanıtan ürünler ve fotoğraflar sergilendi. Fenerbahçe ve Galatasaray stantları ise festivalin enerjisini artıran unsurlardan biri oldu.

Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Sinan Kuzum, festivalde yaptığı konuşmada, "Bu sene dördüncüsü düzenlenen Türk Festivali ilk yılı benimle başladı ve bu, benim için bir veda diyebilirim. Bu, benim hayallerimden biriydi ve bunu gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyum," dedi.

Long Beach Belediyesi Toplumlarla Temas Müdürü Jeff Williams, Belediye Başkanı'nın mesajını okudu. Mesajında, "Sevgili dostlar, dördüncü California Türk Festivali'ne katılan herkese en içten dileklerimi iletmek istiyorum. Bu yıl size katılamıyorum, lütfen bilin ki ruhen oradayım. Türk kültürünün büyüleyici gelenekleri ve tarihi, Long Beach şehri için gerçekten özel bir zaman. Önümüzdeki yıllarda Olimpiyatlara ev sahipliği yapacağız," ifadelerine yer verildi.

California Eyalet Senatörü Melissa Hurtado, festivalde bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Başarılı bu Türk Festivali için tebrikler. California-Türk ilişkileri ticaret ve kültürel değişim açısından uzun bir geçmişe sahip. California’ya katkılarınız için teşekkür ederim," şeklinde konuştu.

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentine bağlı Long Beach'te 4. Türk Festivali düzenlendi. Türk-Amerikan Derneğince, ShoreLine Aquatic Park’ta gerçekleştirilen festivale, Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Sinan Kuzum (sol 5) da katıldı.

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentine bağlı Long Beach'te 4. Türk Festivali düzenlendi. Türk-Amerikan Derneğince, ShoreLine Aquatic Park’ta gerçekleştirilen festivale, Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Sinan Kuzum (sol 5) da katıldı.