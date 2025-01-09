Los Angeles'ta İtfaiye Bütçesinde Kesinti: Yangınlarla Mücadele Zayıflıyor

Los Angeles'ta yangınlarla mücadele ederken itfaiye bütçesinde 17,6 milyon dolar kesinti yapıldığı ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 21:46
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 21:46
Los Angeles'ta İtfaiye Bütçesinde Kesinti: Yangınlarla Mücadele Zayıflıyor

Los Angeles'ta İtfaiye Bütçesinde Kesinti

ABD'nin California eyaletindeki Los Angeles kentinde yangınlar devam ederken, belediyenin itfaiye departmanının bütçesinde Temmuz 2024'de 17,6 milyon dolardan fazla kesinti yaptığı ortaya çıktı. Belediye Başkanı Karen Bass, bu karar nedeniyle muhalefetten ağır eleştiriler aldı.

Ülke genelindeki bazı haber kaynaklarında yer alan bilgilere göre, Bass, orman yangınları öncesinde itfaiye teşkilatına ayrılan bütçede önemli bir kesinti kararı imzaladı. Los Angeles Şehir Kontrolörü Kennith Mejia da, 2024-2025 mali yılı bütçesinde yangınla mücadele kaynaklarından kesinti yapıldığını paylaştı.

Eleştiriler ve Tepkiler

Belediye Başkanı Bass, yangınla mücadele kaynaklarından tasarruf etmek yerine hayvanat bahçesi, kütüphane ve esrar düzenlemesi gibi projelere ek bütçe aktardığı için eleştirilerin hedefi oldu. Ayrıca, yangınlar devam ederken Gana'da yeniden Cumhurbaşkanı seçilen John Dramani Mahama'nın yemin törenine katılması ve geç dönmesi de eleştirilere yol açtı.

Sivil aktivist Ricci Sergienko, 2024-2025 bütçesinde yangınla mücadele fonunda kesinti yapılmasının yanlış olduğunu belirtti. Bunun yanında, Bass'a bir diğer eleştiri de Los Angeles Polis Departmanı (LAPD) bütçesine yaptığı katkı dolayısıyla yöneltildi.

Yangınların Etkileri

Los Angeles'ta, yangını söndürmek için kullanılan su depolarında yeterli miktarda su olmaması da tartışmalara neden oldu. Yetkililerin bildirdiğine göre, kentteki lüks mahallelerden birinde çıkan orman yangını 6 bölgede devam etmekte, şu ana kadar 5 kişi hayatını kaybetmiştir.

Los Angeles İtfaiye Departmanı, kent tarihinin en yıkıcı yangınlarından birinin yaşandığını, şu ana kadar 2000'e yakın evin tamamen yandığını ifade etti. Yangının Hollywood bölgesine sıçraması nedeniyle, yaklaşık 100 bin kişi için tahliye emri verildi ve birçok ünlü, evlerini kaybetti. Yangın nedeniyle bölgedeki tüm okulların tatil edildiği bildirildi.

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