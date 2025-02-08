Los Angeles'ta Orman Yangınları Sonrası Tehlikeli Atık Temizliği Başladı

ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), California'nın Los Angeles kentinde geçen ay çıkan orman yangınlarının etkili olduğu bölgelerde tarihindeki orman yangınına bağlı en büyük tehlikeli atık temizliği çalışmalarına başlandığını duyurdu.

EPA'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, "EPA, Los Angeles bölgesindeki büyük yangınların ardından yerel yönetimlere ve bölge sakinlerine yardımcı olmak amacıyla, Ajans tarihindeki orman yangınına bağlı en büyük tehlikeli atık temizleme faaliyetini yürütüyor" ifadesine yer verildi.

Ajans, çoğu Palisades ve Eaton yangınlarında yanan 6 bin 22 mülkte keşif faaliyetlerini tamamladığını belirtirken, sahada 1050 müdahale personelinin görev yaptığını ve bunlara katılması için 280 kişi daha görevlendirildiğini kaydetti.

Açıklamada, çalışmalar kapsamında EPA'nın şu ana kadar halk ve çevre için son derece tehlikeli 80 elektrikli aracı ve toplu enerji depolama sistemini başarıyla kaldırdığı vurgulandı. Temizlik operasyonlarını artırmaya devam edeceği ifade edildi.

EPA, yangından etkilenen 13 binden fazla konut ve 250 ticari mülkten tehlikeli maddeleri temizlemek için de 60 ekip oluşturdu. Temizlik operasyonlarını hızlandırmak amacıyla federal, eyalet ve yerel paydaşlarla koordinasyon sağlamak üzere bir çalışma grubu kurulduğu bildirildi.

Güney California, ülkedeki elektrikli araç ve hibrit araç kullanımının en yoğun olduğu bölgeler arasında yer alıyor. Her elektrikli araçta 7 bin ila 10 bin küçük lityum iyon pil bulunuyor. Bu piller, araçlardan, evlerden ve diğer ürünlerden alındıktan sonra ezilerek kalıntıları, toksik atık için belirlenen alanlara götürülüyor.

Los Angeles Yangınları

Los Angeles'ta 7 Ocak'ta Pacific Palisades bölgesinde başlayan yangınlar, Eaton, Hurst, Sunset ve Woodley gibi bölgeleri etkileyerek hızla yayıldı. Yangınlarda 29 kişi hayatını kaybederken, yerleşim yerlerindeki evler dahil olmak üzere 13 binden fazla yapı ve binlerce dönüm alan kül oldu.