Los Angeles'ta Polis Eğitim Yerleşkesinde Patlama: 3 Ölü

Los Angeles, California – ABD'nin California eyaletinin Los Angeles şehrinde, bir polis eğitim yerleşkesinde meydana gelen patlama sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, bu üzücü olay sabah saatlerinde Los Angeles Şerif Departmanı'na ait özel güvenlik birimleri ve bomba imha ekibinin bulunduğu tesiste gerçekleşti. Eğitim merkezi olarak da kullanılan Monterey Park’ta yaşanan patlama sonrası Los Angeles İtfaiyesi hızlı bir şekilde müdahalede bulundu.

Yetkililer, patlamanın ilk belirlemelere göre 3 kişinin ölümüne neden olduğunu bildirdi. Olayda yaralı olup olmadığı veya patlamanın nedeni henüz netlik kazanmış değil. Ancak, Fox News'e konuşan kaynaklar, olayın büyük bir ihtimalle kaza olarak değerlendirildiğini ifade etti.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) dahil olmak üzere birçok güvenlik kuruluşu, patlamanın nedenini ve şartlarını araştırmak üzere incelemelerde bulunuyor.

ABD'nin California eyaletinde, Los Angeles şehrindeki bir polis eğitim yerleşkesinde meydana gelen patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yerel kaynaklar, patlamanın sabah saatlerinde Los Angeles Şerif Departmanının özel güvenlik birimleri ve bomba imha ekibinin bulunduğu yerleşkede meydana geldiğini ifade etti. Los Angeles County Şerif Departmanı’na bağlı polis memurları, üç meslektaşlarının hayatını kaybettiği patlamanın ardından İç Hizmetler Departmanı binası önünde güvenlik önlemleri aldı.

ABD'nin California eyaletinde, Los Angeles şehrindeki bir polis eğitim yerleşkesinde meydana gelen patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yerel kaynaklar, patlamanın sabah saatlerinde Los Angeles Şerif Departmanının özel güvenlik birimleri ve bomba imha ekibinin bulunduğu yerleşkede meydana geldiğini ifade etti. Los Angeles County Şerif Departmanı’na bağlı polis memurları, üç meslektaşlarının hayatını kaybettiği patlamanın ardından İç Hizmetler Departmanı binası önünde güvenlik önlemleri aldı.