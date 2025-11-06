Lösemi Çocuklarda Artık Korkutucu Değil: Tedavide Başarı Yüzde 90

Prof. Dr. Zeynep Canan Özdemir, gelişen teknolojiyle lösemi tedavisinde başarı oranının yüzde 90'a çıktığını, sosyal ve psikolojik desteğin önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 11:11
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 11:11
Löseminin tanımı ve belirtileri

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Canan Özdemir, löseminin kemik iliğinde kan hücrelerinin üretimini sağlayan kök hücrelerden gelişen malign bir hastalık olduğunu belirtiyor. Prof. Dr. Özdemir, malignitenin gelişme nedeninin tam olarak bilinmediğini ancak belirli mutasyonların sorumlu olduğunu, virüs enfeksiyonları, radyasyon, bazı ilaçlar ve çevresel kirleticilerin bu mutasyonlara yol açabileceğini anlattı.

Özdemir, löseminin klinik tablosunda ateş, bacak ve kemik ağrıları, kilo kaybı ve özellikle boyunda büyümüş lenf bezleri görülebildiğini; çocuklarda ayrıca morarma, diş eti kanamaları, burun kanaması, halsizlik ve solgunluk gibi bulguların eşlik edebileceğini söyledi. Hastalık temel olarak akut lenfoblastik ve akut miyeloblastik olmak üzere iki ana tipe ayrılıyor ve en sık 2-5 yaş aralığında lenfoblastik lösemiler gözlemleniyor. Bu tür şikayetleri olan çocukların derhal doktora götürülmesi gerektiğini vurguladı.

Tedavi başarısı ve hasta desteği

Özdemir, lösemilerin eskiden korkutucu kanserler grubunda olduğunu ancak günümüzde ilerleyen teknoloji, yeni tedavi yöntemleri ve destekleyici yaklaşımlarla hastaların yüzde 90ının tamamen iyileşme şansına sahip olduğunu söyledi. Ayrıca şu ifadeyi kullandı: "Elbette yüzde 10’luk hasta grubunun tedaviye dirençli olması mümkün ancak bu hastalar için de yenilikçi tedavilere yöneliyoruz".

Tanıda hastanın öyküsü, fizik muayene, kan tahlilleri ve kemik iliği incelemelerinin önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Özdemir, her hastaya aynı tedavinin uygulanmadığını; tedavinin düşük, orta ve yüksek risk durumlarına göre şekillendiğini kaydetti. Lösemi tedavisinin yaklaşık iki yıl sürdüğünü ve bu süreçte tıbbi tedavinin yanı sıra ailelerin sosyal ve psikolojik desteğe de yoğun ihtiyaç duyduğunu ifade etti: "Tabii ki bu iyileşmeyi medikal tedavi ile sağlıyoruz ancak, bu hastaların ve ailelerinin sosyal ve psikolojik anlamda desteklenmeye çok ihtiyacı var".

Farkındalık ve toplumsal destek

Prof. Dr. Özdemir, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerin toplumda farkındalık oluşturmak açısından önemine değindi. Etkinliklerde löseminin bulaşıcı bir hastalık olmadığı konusunda bilinçlendirme yaptıklarını ve bu çocukların ile ailelerin toplum tarafından dışlanmayıp desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

