Lösemili Çocuklar 10 Ocak'ta Anadolu Ajansı'nda

Lösemi tedavisi gören çocuklar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Anadolu Ajansı'nı ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 13:13
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 13:18
Lösemili Çocuklar 10 Ocak'ta Anadolu Ajansı'nda

Lösemili Çocuklardan Anlamlı Ziyaret

Lösemi tedavisi gören çocuklar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Anadolu Ajansı'nı ziyaret etti. Bu özel günde, çocuklar gazetecilik mesleğine olan hayranlıklarını dile getirdi ve gazetecilerle keyifli anlar paylaştı.

Çocukların Mesajı

Ziyaret sırasında, lösemi hastası çocuklar, sağlık mücadelelerinin yanı sıra, gazetecilerin toplumda önemli bir rol oynadığını vurgulayarak, haberlerin gücüne dikkat çekti. Onlar için bu tür etkinlikler, moral kaynağı olmanın yanı sıra, hayatta kalma mücadelesinde motivasyon sağlıyor.

Anadolu Ajansı'nın kurumsal misyonu doğrultusunda, bu ziyaretin lösemi hastası çocuklar için özel bir anlam taşıdığı belirtildi. Çocukların pozitif enerjileri, haber dünyasının gerçek kahramanları olan gazetecilere ilham kaynağı oldu.

Lösemi tedavisi gören çocuklar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA)...

Lösemi tedavisi gören çocuklar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA) İzmir Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Lösemi tedavisi gören çocuklar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA)...

Lösemi tedavisi gören çocuklar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA) İzmir Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

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