Lösemiyi Yenen İkranur 3 Yıl Sonra Okula Döndü

Balon ve çiçeklerle duygusal karşılama

Adana’da, 3 yıl önce okula başlayacağı gün hastaneye kaldırılan ve lösemi teşhisi konulan 13 yaşındaki İkranur Damla Erol, tedavi sürecinin ardından yeniden okuluna döndü. İkranur, okul bahçesinde öğretmenleri ve arkadaşları tarafından balon ve çiçeklerle karşılandı.

Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi İkranur Damla Erol, 3 yıl önce okula başlayacağı gün hastalanıp hastaneye kaldırıldı. Küçük İkranur’a lösemi teşhisi konularak tedavi sürecine girildi. Aile, tedavi sürecinde Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi arasında gidip geldi; bu nedenle anne Arzu (36) ve baba Adem Erol (42) çalıştıkları işlerinden ayrılmak zorunda kaldı.

İkranur, okulunun yönlendirmesiyle uzaktan eğitim alarak 6 ve 7. sınıfları tamamladı. Doktorların yoğun çabaları, ağır kemoterapiler ve aylar süren kontrollerin ardından yapılan son tetkiklerde hastalığa dair bulguya rastlanmadı ve genç kız okula geri döndü.

Okul bahçesindeki karşılamada arkadaşları balonları gökyüzüne bıraktı, herkes "Hayat Bayram Olsa" şarkısıyla eğlendi. Şu anda tek kişilik sınıfta birebir eğitim gören İkranur’un, doktor raporuna göre gelecek dönemde sınıf arkadaşlarının yanına dönebileceği belirtildi.

İkranur yaşadığı zorlu süreci İhlas Haber Ajansı’na anlattı: "Hastaneye gittiğimde okula geleceğime inanıyordum ama onkoloji servisinde yatmak zorunda kaldım. 1 yıl boyunca hastaneden neredeyse hiç çıkamadım. Okulu çok özlüyordum. Okula gitmek en büyük hayalimdi. Ben o süreçleri yaşadım ve benim gibi çocukları kurtarmak istiyorum. O sebeple de onkoloji veya çocuk doktoru olup onlara destek olmak istiyorum."

Öğretmenleri ve arkadaşlarının hazırladığı sürpriz karşılamadan çok mutlu olduğunu söyleyen Erol, "Karşılamalarında çok mutlu oldum. Hocalarımı ve arkadaşlarımı çok seviyorum. Bu süreç zorluydu, ben saçlarımı kaybettim ve o halimi sosyal medyada paylaştım. Hiç o halimi paylaşmaktan gocunmadım, o halimden de mutluydum. Benim gibi çocuklar asla pes etmesinler" dedi.

Baba Adem Erol ise kızının yaşadığı süreci şöyle anlattı: "Kızımın lösemi olduğu ortaya çıktı ve biz okula gelmesini beklerken onkoloji servisinde yatmaya başladı. Üzüntümüz çok büyüktü, darmadağın olmuştuk. Sürekli eşimle hastanedeydik ve işlerimizi bıraktık. Ancak çok şükür ki tedaviler sonucu İkranur hastalığı atlattı. İkranur’u öğretmenleri ve arkadaşlarının karşılamaları bizi çok mutlu etti. İkranur’da okula geldiği için çok mutlu oldu."

