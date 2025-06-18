Lösemiyle Mücadele Eden Cansu Solak, Üniversiteyi Fakülte Birincisi Olarak Tamamladı

Lösemiyle Mücadele Eden Cansu Solak, Fakülte Birincisi Olmayı Başardı

Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde eğitim alan Cansu Solak, hayatını zorlaştıran lösemiyle mücadele ederek mezuniyetini fakülte birincisi olarak kutladı. Tören, 2024-2025 eğitim öğretim yılı mezunları için Atatürk Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, törendeki konuşmasında Gerontoloji, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümlerinin mezunlarını tebrik etti. Arıcı, mezun öğrencilerin ülkeye ve insanlığa hizmet edecek, donanımlı sağlık profesyonelleri olarak yetiştiğini vurguladı.

Prof. Dr. Arıcı, “Unutmayın ki insan hayatına dokunan her meslek gibi sizin yolunuz da kutsaldır. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün 'Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır.' sözü sizlere daima rehber olsun.” şeklinde ifadeler kullandı. Ayrıca, bu yıl Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü'nün ilk mezunlarını vermenin önemine dikkat çekti.

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Aygen Yılmaz ise niteliksel büyümeye odaklandıklarını belirterek mezun olan öğrencileri tebrik etti.

Duygu dolu anların yaşandığı törende, Cansu Solak, eğitim sürecinde yaşadığı tüm zorluklara rağmen gurur verici bir başarıya imza attı. Solak, fakülteden birinci olarak mezun olmanın kendisi için tarifsiz bir mutluluk olduğunu açıkladı.

Solak, “Sevgili ailem, bir zamanlar bu hastanede lösemi ile mücadele ederken hayat bize acı bir sınav sundu. Ancak bugün aynı kurumun çatısı altında fakülte birincisi olarak bu kürsüde durabiliyorsam bu başarımdaki en büyük pay sizindir. Koşulsuz sevginiz, sabrınız ve inancınızla hep yanımda oldunuz. İyi ki varsınız.” diye konuştu.

Dereceye giren öğrencilere plaketlerinin takdim edildiği etkinlikte, merhum İbrahim Şencan'ın kızı Burcu Aksoy, Gerontoloji Bölümü'nde derece elde eden öğrencileri Cumhuriyet altını ile ödüllendirdi.

Tören, mezun olan öğrencilerin meslek yemini etmesi ve keplerini fırlatmasıyla sona erdi.

Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'ndeki eğitim süreci boyunca lösemiyle mücadele eden Cansu Solak, fakültesini birincilikle bitirdi. Fakültenin 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı mezuniyet töreni Atatürk Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'ndeki eğitim süreci boyunca lösemiyle mücadele eden Cansu Solak, fakültesini birincilikle bitirdi. Fakültenin 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı mezuniyet töreni Atatürk Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.