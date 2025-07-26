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Lösemiyle Mücadele Eden Gençler Samsun’da Moral Buldu

LÖSEV öncülüğünde lösemiyi atlatan gençler, Samsun’da düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 26.07.2025 17:07
Güncelleme Tarihi: 26.07.2025 17:07
Lösemiyle Mücadele Eden Gençler Samsun’da Moral Buldu

Lösemiyle Mücadele Eden Gençler Samsun’da Bir Araya Geldi

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) tarafından düzenlenen etkinlikler, hastalığı atlatan gençler için sosyalleşme ve moral kaynağı oldu. Karadeniz Bölgesi'ndeki 80 gencin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte spor, interaktif sohbetler ve konferanslar yer aldı.

LÖSEV Gençlik Kolları Başkanı'ndan Önemli Mesajlar

LÖSEV Gençlik Kolları Başkanı Doğukan Yalçınöz, lösemi hastalığını atlatanlardan biri olarak, bu projede yer almanın kendisi için bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti. Yalçınöz, gençlerin sosyo-kültürel anlamda geri kaldığını belirterek, “LÖSEV olarak onların yanında olmak istiyoruz. Atatürk ilke ve inkılaplarının ışığında ilerlemek niyetindeyiz.” dedi.

Başar Kuşkaya: Diğerleri İçin Umut Olmak İstiyorum

Etkinliğe katılan gençlerden Başar Kuşkaya, LÖSEV ile 3 yaşında tanıştığını ve tedavisinin 3 yıl sürdüğünü dile getirdi. Kuşkaya, “Bu hastalığın ne kadar zorlu bir süreç olduğunu biliyorum ve iyileştikten sonra diğer hastalara örnek olmayı hedefliyorum.” şeklinde konuştu.

İkbal Deli: Gençlerle Dayanışma İçindeyiz

Diğer bir katılımcı İkbal Deli, 2 yıl önce LÖSEV ile tanıştığını ve 9 ay önce lösemiyi atlattığını belirtti. Deli, “Bugün burada Karadeniz gençleri olarak bir araya geldik. Birlikte daha fazla gence umut olacağız.” dedi.

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) tarafından düzenlenen etkinlikte, Karadeniz Bölgesi'ndeki...

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) tarafından düzenlenen etkinlikte, Karadeniz Bölgesi'ndeki şehirlerde yaşayan ve hastalığı atlatan 80 genç Samsun'da bir araya geldi.

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) tarafından düzenlenen etkinlikte, Karadeniz Bölgesi'ndeki...

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) tarafından düzenlenen etkinlikte, Karadeniz Bölgesi'ndeki şehirlerde yaşayan ve hastalığı atlatan 80 genç Samsun'da bir araya geldi.

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