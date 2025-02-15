LPG Dağıtımında İndirimli Teminat Uygulaması Sona Erdi

LPG dağıtıcı ve otogaz bayilik lisansı sahiplerinden indirimli teminat uygulaması kaldırıldı. Teminat tutarları da güncellendi.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 09:15
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 09:15
LPG Dağıtımında İndirimli Teminat Uygulaması Sona Erdi

LPG Dağıtımında Yeni Dönem: İndirimli Teminat Uygulaması Kaldırıldı

Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) dağıtıcı veya LPG otogaz bayilik lisansına sahip olan mükellefler için uygulanan indirimli teminat uygulaması, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yürürlüğe konulan yeni tebliğ ile sona erdi. Bu değişiklik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Teminat Uygulamasının Amacı

Yeni düzenleme ile, LPG ve akaryakıt sektöründe yer alan lisans sahibi mükelleflerden doğacak vergilerin tahsil güvenliğini sağlamak amacıyla memurlar tarafından teminat alma yetkisi sürdürülecek. Geçmişte mevcut lisans sahipleri, belirli bir tutarda teminat veriyorken, artık bu indirimli uygulama sona erdi.

Güncellenen Teminat Tutarları

Yenilenen yönetmelikle birlikte:

  • Yeni işe başlayan LPG dağıtıcıları için 2025 yılı itibarıyla 126 milyon lira teminat ödenmesi gerekecek.
  • LPG otogaz bayisi lisans sahipleri eğer ilk defa işe başlıyorsa, bu yıl için 6 milyon 300 bin lira teminat verecek.
  • Faaliyetine devam eden lisans sahiplerinden ise, 630 milyon liradan fazla olmamak kaydıyla, 2024 yılına yönelik yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinde bildirilen brüt satış toplamının yüzde 1'i kadar teminat istenecektir.

Bu değişikliklerin, LPG dağıtım sektöründe önemli bir etkiye sebep olacağı bekleniyor. İlgili mükelleflerin, yeni düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla gerekli hazırlıklarını yapması öneriliyor.

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