Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile Görüştü

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile ekonomik ilişkileri güçlendirmeyi tartıştı.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 22:24
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 22:24
Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile Görüştü

Lübnan'da Önemli Görüşme

Lübnan'ın yeni hükümetinin başbakanı Nevvaf Selam, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile başkent Beyrut'ta önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Resmi ziyareti kapsamında Selam'ı kabul eden Attaf, Cezayir'in Lübnan'a karşılaştığı zorluklarla başa çıkabilmesi için her türlü desteğe hazır olduğunu ifade etti.

İki Ülke Arasındaki İlişkiler

Selam ise, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, bu sürecin Lübnan-Cezayir Yüksek Ortak Komitesi ve Cezayir-Lübnan İşadamları Konseyi aracılığıyla ilerleyeceğini belirtti. Ayrıca, görüşmede bölgedeki gelişmelerin de ele alındığı kaydedildi.

Lübnan'daki Siyasi Gelişmeler

Lübnan'da 2 yıldan fazla bir siyasi kriz sürecinin ardından, geçtiğimiz 9 Ocak'ta Joseph Avn ülkenin 14. Cumhurbaşkanı seçilmişti. Uluslararası Adalet Divanı (UAD) Başkanlığı görevini yürütmekte olan Nevvaf Selam da 13 Ocak'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirilmişti. Cumhurbaşkanı Avn, Selam başkanlığındaki yeni kabineyi onaylamak üzere dün gerekli işlemleri tamamladı.

Yeni Kabinenin Göreve Başlaması

Selam'ın liderliğindeki hükümetin, resmi olarak göreve başlaması için meclisten güvenoyu alması gerekiyor. Yeni kabinenin oluşturulmasının ardından düzenlenecek toplantının ardından bu sürecin işleyeceği bekleniyor.

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