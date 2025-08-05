DOLAR
40,64 -0,02%
EURO
46,97 -0,18%
ALTIN
4.418,46 0,03%
BITCOIN
4.631.389,85 -0,33%

Lübnan Başbakanı: Orduya Silah Toplama Görevi Verildi

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, orduya yıl sonuna kadar silahların toplanması için görev verildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 05.08.2025 23:42
Güncelleme Tarihi: 05.08.2025 23:42
Lübnan Başbakanı: Orduya Silah Toplama Görevi Verildi

Lübnan'ın Silah Toplama Planı

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, ülke genelindeki silahların toplanmasına yönelik plan hazırlamak üzere ordunun görevlendirildiğini duyurdu.

Bakanlar Kurulu Toplantısı Sonrası Açıklama

Başbakan Selam, bu açıklamayı Bakanlar Kurulu'nun düzenlediği ve ABD önerileri üzerine yapılan tartışmaların ardından yaptı. Toplantının 7 Ağustos Perşembe günü sona ermesi kararlaştırıldı.

Selam, "Lübnan ordusuna yıl sonuna kadar silahların toplanmasına dair plan hazırlama görevi verildi" dedi. Bu düzenleme ile silahların devletin tekeli altında toplanmasının hedeflendiğini ifade etti.

Meşru Müdafaa Hakkı Vurgusu

Başbakan Selam, ayrıca, lunetta herhangi bir saldırı durumunda Lübnan'ın meşru müdafaa hakkını teyit ettiklerini vurguladı. Bu açıklama, ülkenin güvenliği açısından kritik öneme sahip.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, silahların devletin tekelinde olması gündemiyle başkent Beyrut'ta...

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, silahların devletin tekelinde olması gündemiyle başkent Beyrut'ta Bakanlar Kurulu toplantısı gerçekleştirdi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, silahların devletin tekelinde olması gündemiyle başkent Beyrut'ta...

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, silahların devletin tekelinde olması gündemiyle başkent Beyrut'ta Bakanlar Kurulu toplantısı gerçekleştirdi.

İLGİLİ HABERLER

Marketlerdeki Poşet Sorununa Yeni Yaptırımlar Geliyor

Çay Fiyatlarına Çifte Zam! Ağustos Ayı Zamlı Fiyatlar

KPSS'siz İŞKUR'dan 103 Bin 662 Personel Alımı Başladı!

Türkiye'de Para Transferlerine Şeffaflık: MASAK'ın Yeni Düzenlemeleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Stockholm'de İsrail Protestosu: Gazze'deki Saldırılara Tepki
2
Lübnan Başbakanı: Orduya Silah Toplama Görevi Verildi
3
Viyana'da Yüzlerce Filistin Destekçisi, İsrail'in Soykırımına Protesto Düzenledi
4
Ercan, Sakarya'daki Yangın Bölgesini Ziyaret Etti
5
ÇAYKUR Çiftçilere 2,3 Milyar TL Ödeme Yaptı!
6
Sinop'ta Ayılar Arı Kovanlarına Saldırdı
7
Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Türkiye ile Stratejik İşbirliği Vurgusu

Ekmek Fiyatlarına Yüzde 20 Zam: Yeni Fiyatlar Belirlendi

KPSS'siz İŞKUR'dan 103 Bin 662 Personel Alımı Başladı!

Polis Olma Hayali Kuruyan Lise Mezunlarına 2500 Kişilik Dev Alım: Hemen Bitecek

Türkiye'de Para Transferlerine Şeffaflık: MASAK'ın Yeni Düzenlemeleri

2026'da Elektrik Faturaları 750 TL'yi Aşan Abonelerde İki Katına Çıkacak

Çay Fiyatlarına Çifte Zam! Ağustos Ayı Zamlı Fiyatlar

2025'te Özel Sağlık Sigortası Primleri Fırlıyor: İşte Tasarruf Formülü

BDDK Personel Alımı: Yeni Personel İçin Başvurular Başladı

Marketlerdeki Poşet Sorununa Yeni Yaptırımlar Geliyor

İzmir'de 19 Saatlik Su Kesintisi: Konak ve Bornova Mahalleleri Etkilenecek

Ağustos 2025 Emekli Promosyonları: Bankalar Arası Rekabet Arttı da arttı

Marketlerde Şekersiz Ürün Devrimi: Artık raflarda Yok!