Lübnan Başbakanı: Orduya Silah Toplama Görevi Verildi

Lübnan'ın Silah Toplama Planı

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, ülke genelindeki silahların toplanmasına yönelik plan hazırlamak üzere ordunun görevlendirildiğini duyurdu.

Bakanlar Kurulu Toplantısı Sonrası Açıklama

Başbakan Selam, bu açıklamayı Bakanlar Kurulu'nun düzenlediği ve ABD önerileri üzerine yapılan tartışmaların ardından yaptı. Toplantının 7 Ağustos Perşembe günü sona ermesi kararlaştırıldı.

Selam, "Lübnan ordusuna yıl sonuna kadar silahların toplanmasına dair plan hazırlama görevi verildi" dedi. Bu düzenleme ile silahların devletin tekeli altında toplanmasının hedeflendiğini ifade etti.

Meşru Müdafaa Hakkı Vurgusu

Başbakan Selam, ayrıca, lunetta herhangi bir saldırı durumunda Lübnan'ın meşru müdafaa hakkını teyit ettiklerini vurguladı. Bu açıklama, ülkenin güvenliği açısından kritik öneme sahip.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, silahların devletin tekelinde olması gündemiyle başkent Beyrut'ta Bakanlar Kurulu toplantısı gerçekleştirdi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, silahların devletin tekelinde olması gündemiyle başkent Beyrut'ta Bakanlar Kurulu toplantısı gerçekleştirdi.