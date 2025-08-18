DOLAR
Lübnan Başbakanı Selam: ABD, İsrail'e Lübnan'daki Saldırıları Durdurması İçin Baskı Yapmalı

Başbakan Nevvaf Selam, ABD'den İsrail'e Lübnan'daki saldırıları durdurması için baskı yapmasını talep etti; UNIFIL ve orduya desteğe vurgu yapıldı.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 18:00
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 18:00
Lübnan Başbakanı Selam: ABD, İsrail'e Lübnan'daki Saldırıları Durdurması İçin Baskı Yapmalı

Selam, ABD heyetiyle görüşmesinde İsrail üzerindeki baskının artırılmasını istedi

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, ABD'nin İsrail'e yönelik baskıyı artırarak Lübnan'daki saldırıları durdurması gerektiğini vurguladı.

Selam, görüşmede ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, ABD'li diplomat Morgan Ortagus ve ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Lisa Johnson ile bir araya geldi.

Resmi haber ajansı NNA'ya göre Selam, görüşmede, "ABD'nin İsrail’e baskı yaparak Lübnan’daki saldırılarını durdurması ve İsrail ordusunun işgal ettiği 5 noktadan çekilmesini sağlaması gerektiğini" ifade etti.

Başbakan Selam, ayrıca Lübnan ordusunun mali ve askeri açıdan desteklenmesi ve kapasitesinin artırılmasının öncelik olduğunu belirtti ve istikrarın pekiştirilmesinde ordunun rolüne dikkat çekti. Selam, Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) görev süresinin yenilenmesinin önemine işaret etti.

Selam, uluslararası toplumun açık taahhütle bir konferans düzenleyerek "Lübnan’da yeniden imar ve ekonomik toparlanmayı desteklemesi" gerektiğini söyledi.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Beyrut'ta Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile görüşmesinin ardından, Lübnan hükümetinin silahların devletin tekeline alınması yönündeki adımına karşılık İsrail'den de adım beklediklerini ifade etti. Barrack, "Önümüzdeki haftalarda Lübnan halkı için daha iyi bir yaşam konusunda ilerleme göreceğiz. Herhangi bir tehdit yok ve herkes işbirliği içinde. Bizim yapmaya çalıştığımız şey; Hizbullah, Şiiler ve İsrail arasında istikrarlı bir iletişim ağı oluşturmak için rehberlik etmekti." dedi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından sosyal medyada paylaşılan açıklamaya göre Avn, Barrack ile görüşmede, "Şu anda gerekli olan; diğer tarafların ortak bildiri metninin (ABD önerisi) içeriğine bağlı kalması, Lübnan ordusuna daha fazla destek sağlanması ve İsrail saldırılarının hedefi olan bölgelerde yeniden imar sürecini başlatmak için uluslararası alanda talep edilen adımların hızlandırılmasıdır." ifadesini kullandı.

Barrack daha sonra Meclis Başkanı Nebih Berri ile bir araya geldi. Berri görüşmede, "Lübnan’da istikrarın yolunun ve halkın köylerine dönmesine hazırlık olarak yeniden imar sürecinin başlatılmasının İsrail'in ateşkese bağlı kalması ve işgal ettiği noktalardan çekilmesinden geçtiğini" kaydetti.

Tom Barrack, dün başkent Beyrut'a gelmişti.

