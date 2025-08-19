Lübnan Başbakanı Selam: İsrail giderek yalnızlaşıyor

Amman'da Ürdün ile işbirliği ve 2025 hedefi

Ürdün Başbakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamaya göre, Ürdün Başbakanı Cafer Hassan ile Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, başkent Amman'da bir araya geldi.

Görüşmede, taraflar 2025 yılı içerisinde Ürdün-Lübnan Ortak Yüksek Komitesi çalışmalarının yapılması konusunda mutabık kaldı. Komite’nin önceliklerinin ticaret, ulaştırma ve enerji alanlarında işbirliğini genişletmek olacağı vurgulandı.

Başbakan Selam görüşmede, "İsrail dünyada giderek artan bir yalnızlık içine sürükleniyor." diyerek, bu süreçte ülkesinin Ürdün’ün desteğine güvendiğini belirtti.

Ürdün Başbakanı Cafer Hasan ise daha önce, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun dile getirdiği "Büyük İsrail" vizyonunun bir hayal olduğunu ve Tel Aviv yönetiminin aşırılıkçı politikaları sebebiyle dışlandığını belirtmişti.

Bu tartışmaların bağlamında, İsrail kabinesinin aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich 13 Ağustos'ta, "Filistin devleti fikrini ortadan kaldırmak" için Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasbedilen yerleşimleri genişletecek "E1" projesini onaylamayı planladığını duyurmuştu.

Binyamin Netanyahu ise kendisinin tarihî ve manevi bir misyon üstlenmiş olduğunu hissettiğini iddia ederek, işgal altındaki Filistin topraklarını da içeren "Büyük İsrail" vizyonuna bağlı olduğunu söylemişti.

"Büyük İsrail" ifadesi, Siyonist Revizyonist hareketin kurucusu ve iktidardaki Likud partisinin fikir babası sayılan Zeev Jabotinsky de dahil olmak üzere bazı Siyonistler tarafından, bugünün İsrail'inin yanı sıra işgal altında tuttukları Gazze Şeridi ve Batı Şeria ile Ürdün topraklarını ifade etmek üzere kullanılıyor.