Lübnan Başbakanı Selam: Netanyahu’nun 'Büyük İsrail' Söylemi Arap Güvenliği İçin Tehdit

Selam'ın Amman görüşmeleri

Nevvaf Selam, Ürdün ziyaretinde başkent Amman'da Ürdün Kralı 2. Abdullah, Hüseyin bin Abdullah ve Ürdün Başbakanı Cafer Hasan ile bir araya geldi.

Selam, ülkesi adına Netanyahu’nun sözde 'Büyük İsrail' açıklamalarını reddettiğini belirterek bu söylemin 'Arap ulusal güvenliği için doğrudan bir tehdit oluşturduğunu' vurguladı.

Başbakan Selam, 'Lübnan'ın, Netanyahu’nun sözde ‘Büyük İsrail’ açıklamalarını diğer tüm Arap ve İslam ülkeleriyle birlikte tek safta yer alarak kesin bir şekilde reddettiğini' ifade etti.

Ayrıca Selam, Netanyahu'nun açıklamalarının 'uluslararası hukukun açık bir ihlali niteliğinde olduğuna' dikkat çekti.

Gazze Şeridi'nde süren İsrail operasyonlarını ve Filistinlilere yönelik saldırıları kınayan Selam, uluslararası topluma 'Filistin halkını koruma ve bölgenin tamamında istikrarı tehdit eden İsrail politikalarına karşı sorumluluklarını üstlenmesi gerektiğine' işaret etti.

Selam, Ürdün hükümetine, 'Lübnan ordusuna sağladığı ve Lübnan’a uluslararası platformlarda verdiği, özellikle İsrail’in hala işgal altında tuttuğu Lübnan topraklarından çekilmesi ve saldırılarını durdurması için yaptığı baskılardaki' sürekli destekleri için teşekkür etti.

Ürdün'ün desteği ve bölgesel iş birliği çağrısı

Ürdün Kraliyet Divanı açıklamasına göre, Ürdün Kralı 2. Abdullah görüşmede, ülkesinin Lübnan'ın güvenliğini güçlendirme ve egemenliğini koruma konusunda tam destek vereceğini vurguladı.

Kral Abdullah, iki ülke arasında özellikle ekonomi başta olmak üzere iş birliğinin genişletilmesinin önemine dikkat çekerek, bölgesel istikrar için kardeş ve dost ülkelerle koordinasyonun sürdürülmesi çağrısında bulundu.

Netanyahu'nun 'Büyük İsrail' vizyonu

İsrail kabinesinin aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, 13 Ağustos'ta 'Filistin devleti fikrini ortadan kaldırmak' amacıyla işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasbedilen yerleşimleri genişletecek E1 projesini onaylamayı planladığını duyurmuştu.

Binyamin Netanyahu ise kendisini tarihi ve manevi bir misyona atfederek, işgal altındaki Filistin topraklarını da içeren 'Büyük İsrail' vizyonuna bağlı olduğunu söylemişti.

'Büyük İsrail' ifadesi, bazı Siyonistler tarafından; bugünün İsrail'inin yanı sıra işgal altındaki Gazze Şeridi ve Batı Şeria ile Ürdün topraklarını da kapsayacak şekilde kullanılıyor. Bu kavramı savunanlar arasında, Siyonist Revizyonist hareketin kurucusu ve iktidardaki Likud partisinin fikir babası sayılan Zeev Jabotinsky de yer alıyor.