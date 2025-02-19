Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Arap Büyükelçileriyle Kriz Görüşmesi Yaptı

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, bölgedeki gelişmelerin tüm Arap ülkelerini etkilediğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 13:51
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 13:51
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Arap Büyükelçileriyle Kriz Görüşmesi Yaptı

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Arap ülkelerinin büyükelçileriyle bir araya gelerek bölgede yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Avn, bölgede yaşananların yalnızca Filistin'i değil, Lübnan dahil olmak üzere tüm Arap ülkelerini etkilediğine dikkat çekti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Avn, görüşmede İsrail'in Lübnan’da işgal ettiği bölgelerden çekilmesi gerektiğini vurguladı. "Lübnan, kardeş Arap ülkelerine saldırı platformu olmayacak," dedi.

Avn, İsrail'in Filistin'i işgalinin bölgenin tamamını etkilediğini belirtirken, "Bölgede yaşananlar sadece Filistin'i değil, Lübnan dahil tüm Arap ülkelerini etkiliyor," ifadelerini kullandı.

İsrail'in Lübnan'dan Çekilme Süreci

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te varılan ateşkese göre, İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'ın güneyindeki işgal ettiği noktalardan çekilmesi gerekiyordu. Ancak İsrail, Lübnan ordusunun kontrolü tam olarak ele almadığını ileri sürerek işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzatmıştı.

İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle Lübnan'daki binlerce insan yerinden edildi. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarına göre, ateşkes sonrası İsrail ordusu tarafından düzenlenen saldırılarda 79 kişi yaşamını yitirdi, 267 kişi yaralandı.

İsrail’in çekildiği 11 bölgede Lübnan askerleri kontrol sağlarken, 5 noktada işgal sürecinin devam edeceği belirtildi. Birleşmiş Milletler ise İsrail’in Lübnan’dan çekilme sürecini geciktirdiğini, ateşkes anlaşması ve BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı gereği, İsrail'in ülkenin güneyinden tamamen çekilmesi gerektiğini bildirdi.

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