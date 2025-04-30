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Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, BAE Devlet Başkanı Bin Zayid ile İkili İlişkileri Görüştü

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, BAE Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayid ile ikili ilişkileri güçlendirme konusunda önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 30.04.2025 19:19
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 19:19
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, BAE Devlet Başkanı Bin Zayid ile İkili İlişkileri Görüştü

Lübnan ve BAE Arasındaki İlişkiler Güçleniyor

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid ile Abu Dabi'de bir araya gelerek ikili ilişkileri görüştü.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıda iki lider, Lübnan ile BAE arasındaki ilişkilerin ilerletilmesi konusunda mutabık kaldılar.

Avn, Lübnan'ın zor bir dönemden geçtiğini belirterek, devletin egemenliğini ve gücünü yeniden sağlamak için çalışmalara başladıklarını ifade etti. Ayrıca, ülkedeki tüm kesimlerin gelecekleri için işbirliğine odaklandığını vurguladı.

Arap bölgesinin birlik olmasının önemine de dikkat çeken Avn, BAE'nin Lübnan'a verdiği desteği takdir etti. BAE'li yatırımcıların yeniden Lübnan'da görmek istediklerinin altını çizdi.

BAE'de yaşayan 190 bin Lübnanlıya işaret eden Avn, BAE'nin Lübnan'daki büyükelçiliğinin yeniden açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bin Zayid ise, Lübnan'ın toprak bütünlüğüne destek olduklarını ve devletin güvenliğini sağlaması için gerekli adımları attıklarını belirtti.

BAE, Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin Ekim 2021'de Yemen ile ilgili Suudi Arabistan'ı eleştiren açıklamalarının ardından Beyrut'taki diplomatlarını geri çekmiş ve vatandaşlarının Lübnan'a seyahat etmelerini yasaklamıştı. Ancak, BAE Dışişleri Bakanlığı, 25 Ocak'ta yaptığı açıklamada, 3 yıldan fazla süre kapalı kaldıktan sonra iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi kapsamında, Beyrut'taki büyükelçiliklerinin yeniden açıldığını duyurmuştu.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn (solda), resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Birleşik Arap...

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn (solda), resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid (sağda) ile bir araya geldi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn (solda), resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Birleşik Arap...

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn (solda), resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid (sağda) ile bir araya geldi.

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