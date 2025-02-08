Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Yeni Hükümetin Tarafsızlığını Vurguladı

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Yeni Hükümeti Değerlendirdi

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Nevvaf Selam başkanlığında kurulan yeni hükümet kabinesinin tarafsız olduğunu ve bütün Lübnanlılara hizmet edeceğini bildirdi.

Başkan Avn'dan Destek ve Başarı Dilekleri

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Avn, Başbakan Selam'ı ve kabinede yer alan bakanları tebrik ederek, yeni görevlerinde başarılar diledi. Selam’ın belirttiği kriterlere uygun bir "reform ve kurtuluş hükümeti" oluşturulduğunu belirten Avn, kabinede yer alan bakanların yetkinlik, itibar ve uzmanlığına dikkat çekti.

Avn, "Kabine üyeleri tarafsızdır. Kesinlikle tüm Lübnanlılara hizmet edecekler, çünkü onların amacı sadece Lübnan'ın çıkarlarıdır." ifadelerini kullandı.

Başbakan Selam: Yapıcı İşbirliği Vurgusu

Lübnan resmi haber ajansı NNA, Başbakan Selam’ın yeni hükümet kabinesinin belirlenmesine dair yaptığı açıklamaları aktardı. Selam, yeni hükümetin "vatandaşlar ve devlet arasındaki güveni sağlamaya çalışacağını" belirtti ve Arap ülkeleri ile uluslararası toplumun güveninin de gözetileceğinin altını çizdi.

Selam, "Yeni hükümet kavgaların değil, yapıcı ortak çalışmaların yeri olacak." dedi.

Ülkede 2 yıldan fazla süren boşluk ve siyasi krizin ardından, 9 Ocak’ta Joseph Avn ülkenin 14. Cumhurbaşkanı olarak seçilmiş, 13 Ocak tarihinde de Uluslararası Adalet Divanı (UAD) Başkanlığı görevini yürüten Nevvaf Selam yeni hükümeti kurmakla görevlendirilmişti.

Yeni kabinenin bir araya geleceği toplantı sonrası, Selam başkanlığındaki hükümetin resmi olarak göreve başlaması için Meclis’ten güvenoyu alması gerekecek.