Lübnan'da Ateşkes Açıklanacak: Tarih ve Saat Belli Oldu

İsrail Televizyonu: Lübnan'da Ateşkes Bu Akşam Duyurulacak

İsrail televizyonu, Lübnan’da Tel Aviv yönetimi ile Hizbullah arasındaki olağanüstü ateşkes ile ilgili önemli bir gelişmeyi paylaştı. Edinilen bilgilere göre, olası ateşkes bu akşam açıklanacak ve yarın sabah yürürlüğe girecek.

Yerli Televizyonların Açıklamaları

Lübnan'ın El-Cedid televizyonu, ateşkesin Türkiye saatiyle 23.00ABD ve Fransa tarafından yapılacak ortak açıklama ile duyurulacağını belirtti.

Müzakerelerde İlerleme Sağlandı

ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein, Lübnan'daki ateşkes müzakereleri kapsamında geçtiğimiz hafta Beyrut ve İsrail'i ziyaret etmişti. Hochstein, 20 Kasım'da Beyrut'ta gerçekleştirdiği açıklamada ateşkes müzakerelerinde önemli bir ilerleme sağlandığını ifade etmişti.

İsrail'in Duruşu

İsrail’in Washington Büyükelçisi Michael Herzog, Lübnan’da Tel Aviv ile Hizbullah arasında bir ateşkese varılmasına çok yakın olduklarını açıkça belirtmişti.

Bu gelişmeler, Lübnan'daki durumun daha da sakinleşmesi umudunu artırıyor. Olası ateşkesin detayları ve etkileri ise dünya genelindeki gözlemciler tarafından merakla bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.