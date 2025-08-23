DOLAR
Lübnan'da Cibran Basil: 'Silahların toplanması tiyatro olmamalı'

Cibran Basil, Lübnan'da silahların devlet tekeline alınmasını desteklediğini belirterek bunun "sadece bir tiyatrodan ibaret olmaması gerektiğini" vurguladı.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 17:39
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 17:39
Özgür Yurtseverler Partisi lideri ve eski Dışişleri Bakanı Cibran Basil, Lübnan'da silahların devlet tekeline alınması kararını desteklediğini belirterek, bunun "sadece bir tiyatrodan ibaret olmaması gerektiğini" vurguladı. Açıklama, resmi ajans NNA'ya düşen habere göre Sayda'da düzenlenen bir toplantıda yapıldı.

Basil'ın mesajı

"Biz tek bir ordu ve tek bir silah istiyoruz, silahın yalnızca devlete ait olmasını istiyoruz." diyen Basil, Hizbullah ve silah taşıyan herkesin ülkedeki koşulların değiştiğini ve Lübnan'ı savunmanın farklı gereklilikleri olduğunu anlaması gerektiğini söyledi.

Basil, yönetime yönelik eleştirilerde bulunarak hükümetin ödün verdiğini ancak karşılığında hiçbir şey almadığını, bu tutumun silahların teslim edilmemesi için bir gerekçe oluşturduğunu savundu. Konuşmasında ayrıca "Orduya gerçekten yapabileceği bir görev verin ve bunun başarılı olabilmesi için gerekli politik koşulları sağlayın. Biz bunun başarılı olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kararın uluslararası ve iç bağlamı

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, 19 Haziran'da Beyrut yönetimine, "ülkedeki tüm silahların yalnızca devletin denetiminde toplanmasını öncelikli hedef olarak belirleyen" ABD önerisini sunmuştu.

Lübnan'da bu gündemle ilgili olarak 5 Ağustos'ta toplanan Bakanlar Kurulu, "orduya silahların yıl sonuna kadar toplanmasına dair bir plan hazırlama" görevi vermişti.

Bu karara tepki gösteren Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, kararın açıklandığı gün yaptığı açıklamada, "İsrail'in saldırıları sürerken Hizbullah'ın gücünden vazgeçmeyi kabul etmeyeceğini, bu yönde yapılan baskıları da kabul etmeyeceğini" ifade etmişti.

