Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi Görüşmesi: Meclis Başkanı Berri ve Fransız Temsilci Le Drian Buluştu

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, başkent Beyrut’ta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Lübnan Özel Temsilcisi Jean-Yves Le Drian ile bir araya geldi. Toplantıda, ülkedeki cumhurbaşkanlığı seçimi dosyası ve son siyasi gelişmeler detaylı bir şekilde ele alındı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Berri, Le Drian ve beraberindeki heyeti Meclisteki makamında kabul etti. Görüşmenin temel başlıkları arasında, Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması sonrası gelişmeler ve genel siyasi durum yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı Seçimi Krizi

Lübnan'da 31 Ekim 2022 tarihinden itibaren görevi sona eren Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın yerine geçecek ismin belirlenmesine yönelik olarak Mecliste yapılan oylamalardan bugüne kadar sonuç elde edilemedi. Meclis’te en son 14 Haziran 2023'te gerçekleştirilen oturumda, eski Maliye Bakanı Cihad Azur ile Marada Hareketi lideri Süleyman Franciyye arasında seçim yarışı olmuş, ancak hiçbir aday cumhurbaşkanı seçilmek için gerekli oyu alamamıştır.

Hizbullah ve müttefikleri Franciyye’yi desteklerken; Lübnan’daki üç önemli Hristiyan partisi olan Lüban Güçleri, Ketaib Partisi, Özgür Yurtseverler Hareketi ve Dürzi İlerlemeci Sosyalist Partisi ile bazı Sünni ve bağımsız muhalif milletvekilleri ise Azur’a destek vermektedir. Ayrıca, Katar'ın bağımsız Genelkurmay Başkanı Joseph Avn’ı 3. bir aday olarak desteklediği iddia edilmektedir.

Hatırlatmak gerekirse, eski Cumhurbaşkanı Avn, Mecliste düzenlenen 46’ncı oturumun sonunda 31 Ekim 2016’da seçilmişti.

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