Lübnan'da Filistin Kamplarında Silah Tesliminde İlk Aşama Başladı

Lübnan ordusu Burç el-Beracine'ye girerek Filistin kamplarındaki silah tesliminin ilk aşamasını başlattı; süreç 21 Mayıs ve 23 Mayıs kararlarına dayanıyor.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 18:48
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 18:48
Lübnan'da Filistin Kamplarında Silah Tesliminde İlk Aşama Başladı

Lübnan'da Filistin kamplarında silah tesliminde ilk aşama başlatıldı

Operasyon Burç el-Beracine'de başladı

Lübnan-Filistin Diyalog Komitesi Başkanı Büyükelçi Ramiz Dımaşkiyye, Filistin kamplarındaki silahların teslimine yönelik ilk aşamanın bugün başlatıldığını açıkladı. Dımaşkiyye, yaptığı yazılı açıklamada işlemin devletin silahları kendi tekelinde toplama kararının uygulanması çerçevesinde sürdüğünü belirtti.

Lübnan ordusuna ait askeri araçlar, Filistinlilerin silah teslim süreci başlarken Burç el-Beracine Mülteci Kampı'na girerek geniş güvenlik önlemleri aldı ve Lübnan ordusu askerleri kamp içinde konuşlandı.

Süreç nasıl ilerleyecek?

Dımaşkiyye, önümüzdeki haftalarda Burç el-Beracine ve diğer kamplarda yeni silah gruplarının teslim alınmasıyla sürecin devam edeceğini söyledi. Bu adımın, 21 Mayıs 2025'te Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas arasında yapılan zirvede alınan kararlar çerçevesinde hayata geçirildiğine dikkat çekti.

Ayrıca Dımaşkiyye, bu girişimin 23 Mayıs 2025'te Başbakan Nevvaf Selam başkanlığında düzenlenen Lübnan-Filistin Diyalog Komitesi ortak toplantısında alınan kararların uygulanması kapsamında atıldığını ifade etti.

Arka plan ve hukuki çerçeve

Avn, kamplardaki silahlanma konusunu incelemek üzere ortak komitelerin kurulduğunu ve bu komitelerin haziran ayı itibarıyla çalışmalarına başlayacağını açıklamıştı. Lübnan'ın başkenti Beyrut ve diğer bölgelerde bulunan 12 kampta toplamda 200 binin üzerinde Filistinli, 1948'den beri mülteci olarak yaşıyor.

1969'da yapılan Kahire Anlaşması'na göre kampların iç güvenliği Filistinli gruplarca sağlanırken, giriş ve çıkışlar ise Lübnan ordusunun denetiminde bulunuyor. Bu çerçeve, yürütülen silah teslimi sürecinin hukuki ve pratik zeminini oluşturuyor.

