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Lübnan'da Filistinlilerden UNRWA Protestosu

Lübnan'daki Filistinliler, UNRWA'nın hizmet kesintilerine ve işten çıkarmalara karşı protesto düzenledi.

Yayın Tarihi: 15.07.2025 22:54
Güncelleme Tarihi: 15.07.2025 22:54
Lübnan'da Filistinlilerden UNRWA Protestosu

Lübnan'daki Filistinliler UNRWA'nın Kesintilerini Protesto Etti

Lübnan’daki Filistinli dernek ve kuruluşlar, Beyrut’taki Avrupa Birliği (AB) Temsilciliği önünde düzenledikleri protesto ile Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) hizmetlerini kısıtlamasına tepki gösterdi.

Protestoya Katılım Yüksek

Protesto, Lübnan'daki Filistinli Kuruluşlar Forumunun düzenlemesiyle gerçekleştirildi ve Sayda ile Beyrut’taki Filistinli mülteci kamplarından birçok kişi katıldı. Katılımcılar, UNRWA’nın temel hizmetlerinin azaltılması ve çalışanlara yönelik işten çıkarmalara karşı haykırdı.

Acil Mali Destek Çağrısı

Protestocular, UNRWA'ya acil ve sürdürülebilir mali destek sağlanması gerektiğini vurguladı. Gösteri sırasında okunan bildiride, UNRWA'nın hizmet kesintilerinin ve işten çıkarmaların doğuracağı olumsuz etkiler hakkında uyarılarda bulunuldu. Ayrıca, Avrupa Birliği’ne ajansa sabit bütçe ile destek vermesi için çağrıda bulunuldu.

Protestoda Taşınan Sloganlar

Gösteride, "Hala mülteciyiz, bize sahip çıkın", "Mali desteğin durdurulması Filistinli mültecileri tehdit ediyor" ve "UNRWA'nın hizmetlerinin kısıtlanmasına hayır" gibi dövizler taşındı. Katılımcılar ayrıca Filistin bayrakları ile onurlarını savundular.

UNRWA’nın Geleceği Tehlikede

Öte yandan, İsrail Meclisi Ekim 2024'te UNRWA'nın işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail’deki faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısını kabul etmişti. Tel Aviv yönetimi, UNRWA'nın faaliyetlerine son verme kararını 1 Şubat'ta yürürlüğe koydu.

Endişeler Artıyor

UNRWA'nın faaliyetlerinin sona ermesinin, Filistin topraklarındaki yaklaşık 2,5 milyon mültecinin yaşamını olumsuz etkileyeceği yönünde ciddi endişeler dile getiriliyor. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın 4 Şubat'ta ülkesini UNRWA ve BM İnsan Hakları Konseyi'nden geri çekme kararnamesini imzalaması, durumu daha da zorlaştırdı.

Lübnan’daki Filistinli dernek ve kuruluşlar, Beyrut’taki Avrupa Birliği (AB) Temsilciliği önünde...

Lübnan’daki Filistinli dernek ve kuruluşlar, Beyrut’taki Avrupa Birliği (AB) Temsilciliği önünde düzenledikleri protestoyla, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) hizmetlerini kısıtlamasına ve bazı Filistinli çalışanları işten çıkarmasına tepki gösterdi. Lübnan'daki Filistinli Kuruluşlar Forumunun düzenlediği protestoya Sayda ve Beyrut’taki Filistinli mülteci kamplarından gelen Filistinliler katılım gösterdi.

Lübnan’daki Filistinli dernek ve kuruluşlar, Beyrut’taki Avrupa Birliği (AB) Temsilciliği önünde...

Lübnan’daki Filistinli dernek ve kuruluşlar, Beyrut’taki Avrupa Birliği (AB) Temsilciliği önünde düzenledikleri protestoyla, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) hizmetlerini kısıtlamasına ve bazı Filistinli çalışanları işten çıkarmasına tepki gösterdi. Lübnan'daki Filistinli Kuruluşlar Forumunun düzenlediği protestoya Sayda ve Beyrut’taki Filistinli mülteci kamplarından gelen Filistinliler katılım gösterdi.

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