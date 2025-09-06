Lübnan'da Hizbullah Destekçileri 'Silahların Devlete Alınması' Planını Protesto Etti

Lübnan'da Hizbullah ve Emel Yanlılarından Büyük Protesto

Beyrut'un Dahiye bölgesinde hükümetin 'silahların devlet tekeline alınması' kararına tepki

Hizbullah ve Şii Emel Hareketi destekçileri, hükümetin 'ordunun, silahları devlet tekeline alma' planını onaylamasını protesto etti. Gösteri, başkent Beyrut'un Dahiye bölgesinde düzenlendi.

Etkinlikte yüzlerce araç ve motosiklet yer aldı. Katılımcılar, hükümetin ülkedeki tüm silahların devletin kontrolüne alınmasına yönelik kararına karşı tepkilerini sokaklarda gösterdi.

Lübnan Enformasyon Bakanı Paul Morcos, dün yaptığı açıklamada kabinenin orduya ilişkin planı onayladığını ve bunu memnuniyetle karşıladığını belirtti. Morcos, aynı zamanda planın içeriği ve müzakerelerinin gizli tutulmasına karar verildiğini söyledi.

Bakan Morcos, uygulamanın ordu tarafından gerçekleştirileceğini ve Ordu Komutanı Rodolphe Heikal'ın uygulama mekanizmasını ana hatlarıyla açıklayan aylık raporu kabineye sunacağını ifade etti.

Arka plan: ABD önerisi ve hükümet kararları

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, 19 Haziran'da Beyrut yönetimine ülke genelindeki tüm silahların yalnızca devlet denetiminde toplanmasını öngören bir öneri sunmuştu. Bu gündemle toplanan Bakanlar Kurulu ise 5 Ağustos'ta orduya silahların yıl sonuna kadar toplanmasına dair bir plan hazırlama görevi vermişti.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım ise hareketin silahlarını ancak İsrail’in Lübnan topraklarından çekilmesi, saldırıların durması, Lübnanlı esirlerin serbest bırakılması ve yeniden imar sürecinin başlaması halinde teslim edeceğini vurgulamıştı.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirmesine karşın, son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepedeki işgalini sürdürüyor.