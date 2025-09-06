DOLAR
41,19 -0,03%
EURO
48,31 -0,02%
ALTIN
4.758,2 -0,05%
BITCOIN
4.562.396,99 0,68%

Lübnan'da Hizbullah Destekçileri 'Silahların Devlete Alınması' Planını Protesto Etti

Hizbullah ve Emel destekçileri, ordunun ülke silahlarını 'devlet tekeline alma' planının onaylanmasını Beyrut'ta yüzlerce araçla protesto etti; plan içeriği gizli tutuluyor.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 00:47
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 00:47
Lübnan'da Hizbullah Destekçileri 'Silahların Devlete Alınması' Planını Protesto Etti

Lübnan'da Hizbullah ve Emel Yanlılarından Büyük Protesto

Beyrut'un Dahiye bölgesinde hükümetin 'silahların devlet tekeline alınması' kararına tepki

Hizbullah ve Şii Emel Hareketi destekçileri, hükümetin 'ordunun, silahları devlet tekeline alma' planını onaylamasını protesto etti. Gösteri, başkent Beyrut'un Dahiye bölgesinde düzenlendi.

Etkinlikte yüzlerce araç ve motosiklet yer aldı. Katılımcılar, hükümetin ülkedeki tüm silahların devletin kontrolüne alınmasına yönelik kararına karşı tepkilerini sokaklarda gösterdi.

Lübnan Enformasyon Bakanı Paul Morcos, dün yaptığı açıklamada kabinenin orduya ilişkin planı onayladığını ve bunu memnuniyetle karşıladığını belirtti. Morcos, aynı zamanda planın içeriği ve müzakerelerinin gizli tutulmasına karar verildiğini söyledi.

Bakan Morcos, uygulamanın ordu tarafından gerçekleştirileceğini ve Ordu Komutanı Rodolphe Heikal'ın uygulama mekanizmasını ana hatlarıyla açıklayan aylık raporu kabineye sunacağını ifade etti.

Arka plan: ABD önerisi ve hükümet kararları

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, 19 Haziran'da Beyrut yönetimine ülke genelindeki tüm silahların yalnızca devlet denetiminde toplanmasını öngören bir öneri sunmuştu. Bu gündemle toplanan Bakanlar Kurulu ise 5 Ağustos'ta orduya silahların yıl sonuna kadar toplanmasına dair bir plan hazırlama görevi vermişti.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım ise hareketin silahlarını ancak İsrail’in Lübnan topraklarından çekilmesi, saldırıların durması, Lübnanlı esirlerin serbest bırakılması ve yeniden imar sürecinin başlaması halinde teslim edeceğini vurgulamıştı.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirmesine karşın, son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepedeki işgalini sürdürüyor.

İLGİLİ HABERLER

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trump'tan Lafayette Park'taki Savaş Karşıtı Çadırın Kaldırılması Talimatı
2
Atama ve görevden almalar Resmi Gazete'de — Erdoğan imzası
3
Çorum Alaca'da Traktörün Park Halindeki Araçlara Çarptığı Kaza Güvenlik Kamerasında
4
Falk: İsrail'i Kınamamak da 'Diplomatik Suç Ortaklığı' — Gazze Mahkemesi'nde İngiltere İddiaları
5
Trump: 2026 G20 Zirvesi Miami'de — Doral Golf Tesisleri'nde yapılacak
6
Trump'tan Venezuela'ya: 'Uçaklarınız düşürülecek' tehdidi
7
Adıyaman Besni'de Otomobil Şarampole Devrildi: 6 Yaralı

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire