Lübnan'da İsrail İHA'sı İnceleme Sırasında Patladı: 2 Asker Yaşamını Yitirdi

Lübnan'ın güneyinde İsrail İHA'sı inceleme sırasında patladı

NNA haberine göre, Lübnan'ın güneyinde düşen ve bomba yüklü olduğu belirtilen İsrail'e ait insansız hava aracı (İHA), inceleme yapılırken infilak etti ve olayda 2 Lübnan askeri hayatını kaybetti.

Olayın detayları

İHA, Sur kentine bağlı Nakura beldesinde bir iş makinesinin üzerine düştü. Düşen İHA'nın alanda incelenmesi sırasında meydana gelen patlama sonucu iki asker yaşamını yitirdi. Olayın bildirimi resmi haber ajansı NNA tarafından yapıldı.

Siyasi tepkiler ve taziye

Olayın ardından Cumhurbaşkanı Joseph Avn Lübnan ordusuna taziye mesajı gönderdi. Avn mesajında, "Ordu, güneyde istikrarı korumanın bedelini kanıyla ödüyor." ifadelerine yer verdi.

Başbakan Nevvaf Selam ise yaşanan kayıplar dolayısıyla Savunma Bakanı Michel Menassa'yı telefonla arayarak taziyelerini iletti. Selam, "Ordu güvenlik supabı, egemenliğin kalesi ve ulusal birliğin dayanağıdır." dedi.