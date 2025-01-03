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Lübnan'da İsrail'in Çekildiği Beldede Ceset Sayısı 21'e Yükseldi

Lübnan'ın güneyindeki El-Hıyam beldesinde enkaz altından çıkarılan cesetlerin sayısı 21'e ulaştı. Arama çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 19:38
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 19:38
Lübnan'da İsrail'in Çekildiği Beldede Ceset Sayısı 21'e Yükseldi

Lübnan'ın güneyinde, İsrail ordusunun bölgeden çekilmesinin ardından El-Hıyam beldesinde enkaz altından çıkarılan cesetlerin sayısı 21'e yükselmiştir.

Lübnan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Hıyam beldesinde kayıpları arama çalışmaları sürmektedir. Özellikle İsrail'in hedef aldığı bölgelerde yapılan aramalarda Hıyam Doğu Mahallesi'nde 2 ve es-Saha Mahallesi'nde 1 kişinin cesedi bulunmuştur.

Çıkarılan cesetler, Mercayun Devlet Hastanesi'ne götürülmüştür. Sivil savunma ekipleri, tüm kayıpların bulunması için arama çalışmalarına devam edeceğini bildirmiştir.

İsrail ordusu, 11 Aralık tarihinde Lübnan'ın güneyindeki Hıyam beldesinden çekildiğini açıklamıştı. Bu süreçte Lübnan ordusu, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü birlikleri ile ABD'nin koordinasyonunda beldenin çevresinde konuşlanmaya başlamıştır.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmiştir. Anlaşma uyarınca Lübnan ordusunun, 60 gün içinde İsrail'in işgal ettiği bölgelerde aşamalı olarak konuşlanması öngörülmektedir.

Öte yandan, İsrail'in hava saldırıları düzenleyerek Lübnan'ın güneyinde evleri hedef alması ve ateşkese yönelik ihlalleri sürmektedir.

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