Lübnan'da İsrail'in Saldırıları: 36 Ölü, 150 Yaralı

Lübnan'da Son Durum

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun son 24 saatte gerçekleştirdiği hava saldırıları sonucu 36 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 150 kişinin yaralandığını bildirdi.

İsrail'in Saldırıları Artıyor

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılar, son dönemde yoğunlaşarak şiddetini artırdı. Yaşamını Yitirenlerin Sayısı:

İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği saldırılarda, toplamda 2 bin 119 kişinin hayatını kaybettiği ve 10 bin 19 kişinin yaralandığı aktarıldı.

137 Hava Saldırısı Gerçekleştirildi

Lübnan hükümetine bağlı Acil İşler Komisyonu, İsrail ordusunun son 24 saatte Lübnan'a 137 hava saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu. Bu saldırıların ardından, 8 Ekim 2023'ten bu yana toplam hava saldırısı sayısının 9 bin 400'e ulaştığı bildirildi.