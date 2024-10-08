DOLAR
34,25 -0,03%
EURO
37,61 0,08%
ALTIN
2.881,43 1%
BITCOIN
2.124.277,44 1,62%

Lübnan'da İsrail'in Saldırıları: 36 Ölü, 150 Yaralı

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte İsrail'in saldırılarında 36 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 20:21
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 20:21
Lübnan'da İsrail'in Saldırıları: 36 Ölü, 150 Yaralı

Lübnan'da Son Durum

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun son 24 saatte gerçekleştirdiği hava saldırıları sonucu 36 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 150 kişinin yaralandığını bildirdi.

İsrail'in Saldırıları Artıyor

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılar, son dönemde yoğunlaşarak şiddetini artırdı. Yaşamını Yitirenlerin Sayısı:

İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği saldırılarda, toplamda 2 bin 119 kişinin hayatını kaybettiği ve 10 bin 19 kişinin yaralandığı aktarıldı.

137 Hava Saldırısı Gerçekleştirildi

Lübnan hükümetine bağlı Acil İşler Komisyonu, İsrail ordusunun son 24 saatte Lübnan'a 137 hava saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu. Bu saldırıların ardından, 8 Ekim 2023'ten bu yana toplam hava saldırısı sayısının 9 bin 400'e ulaştığı bildirildi.

İLGİLİ HABERLER

Ekim ayında yakıt alanın cebi de dolacak! 240 TL+ 240 TL hesaba trink aktarılacak

Emekli, memur fark etmiyor! Banka herkese 1.600 TL Ekim ayında ödüyor

Kilo kilo aldıracak indirim! 65 TL’ye düştü 9 Ekim’de o markete giden kapıyor

Düşük faizli kredi desteği devletten! Yeni faiz kampanyası başladı: 1,20 orandan verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail Savunma Bakanı Gallant'ın ABD Ziyareti Netanyahu'nun Talepleri Nedeniyle İptal Edildi
2
Biden ve Netanyahu Arasındaki Gergin Görüşmeler Kitapta Yer Aldı
3
Kütahya'da Heyelan Nedeniyle Kapanan Yol Yeniden Açıldı
4
Katar ve Lübnan Arasında Hava Köprüsü Kuruldu
5
Yunanistan'da Göçmen Ölümü Tartışma Yarattı
6
TBMM'de Kadın ve Çocuklar İçin Susma Eylemi Gerçekleştirildi
7
Yalova'da Kız Öğrencilere Taciz İddiasıyla Tutuklama

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak

Emekli, memur fark etmiyor! Banka herkese 1.600 TL Ekim ayında ödüyor

Ekim ayında yakıt alanın cebi de dolacak! 240 TL+ 240 TL hesaba trink aktarılacak

Bakan Bayraktar’dan elektrik ve doğalgaz faturası gelene müjde! Zam Yok, Ama...

SSK ve Bağkur’lular 1261 gün detayına dikkat! Ekim’de daha düşük maaşa bağlanabilirsiniz

Öğrenciye 7.000 TL destek! 10 ay boyunca her ay başında ödenecek

Kilo kilo aldıracak indirim! 65 TL’ye düştü 9 Ekim’de o markete giden kapıyor

Otomobil alacaklar beklesin! TCMB kalemi kırdı o beklenen geliyor

Düşük faizli kredi desteği devletten! Yeni faiz kampanyası başladı: 1,20 orandan verilecek