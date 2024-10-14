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Lübnan'da İsrail Saldırıları: 8 Ölü

İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 13:00
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 13:00
Lübnan'da İsrail Saldırıları: 8 Ölü

İsrail Ordusunun Lübnan'a Hava Saldırısı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güney bölgelerine hava saldırıları düzenleyerek önemli kayıplara neden oldu. İlk bilgilere göre, saldırılarda toplamda 8 kişi yaşamını yitirdi.

Hedef Alınan Tıp Merkezi ve Yerleşim Alanları

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan bir açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Sur kentine bağlı Sıddıkin bölgesindeki bir tıp merkezini hedef aldığı belirtildi. Bu saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Hayatlarını Kaybedenler

Ensar kasabasında gerçekleştirilen bir başka saldırıda 2 kişinin öldüğü kaydedildi. Ayrıca, Mifidun kasabasındaki hava saldırısında 5 kişi yaşamını yitirdi ve 1 kişi yaralandı.

Yaralanan Sağlık Görevlileri

Nebatıye iline bağlı Sarbin ilçesine yapılan hava saldırısında 4 sağlık alanında görevli personel ile birkaç sivil vatandaşın yaralandığı bilgisi alındı. Bunun yanı sıra, Marub beldesindeki saldırıda 4 kişi yaralanırken, 2'sinin durumu ağır olarak değerlendirilmektedir.

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