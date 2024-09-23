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Lübnan'da İsrail Saldırıları: Ölü Sayısı 182'ye Ulaştı

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısının 182, yaralı sayısının ise 727 olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 16:19
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 16:19
Lübnan'da İsrail Saldırıları: Ölü Sayısı 182'ye Ulaştı

Lübnan Sağlık Bakanlığı Açıklama Yaptı

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail’in gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 182'ye, yaralananların sayısının ise 727'ye çıktığını duyurdu.

Ayrıntılar

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in sabah saatlerinden itibaren Lübnan'ın güney ve doğu bölgelerine yönelik düzenlediği saldırıların detaylarına yer verildi. Bu açıklama, halk sağlığı durumu ve kayıplar hakkında güncel bilgileri içermektedir.

İsrail'in hedeflerine yönelik olarak gerçekleştirilen yaklaşık 350 hava saldırısında, ne yazık ki kadınlar, çocuklar ve sağlık çalışanları da ölen veya yaralananlar arasında bulunmaktadır.

Önceki Verilerle Karşılaştırma

Günün ilerleyen saatlerinde yapılan önceki açıklamalarda, saldırılarda 100 kişinin yaşamını yitirdiği ve 400'den fazla kişinin yaralandığı belirtilmişti. Ancak, son gelişmelerle bu sayıların arttığı kaydedildi.

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