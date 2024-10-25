Lübnan'da İsrail Saldırıları Sonucu Can Kayıpları Artıyor

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan Açıklama

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun ülkeye yönelik dünkü hava saldırılarında 41 kişinin hayatını kaybettiğini ve 133 kişinin yaralandığını bildirdi.

Ölü Sayısı ve Yaralılar Artıyor

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 8 Ekim 2023 tarihinden itibaren gerçekleştirdiği saldırılarda toplam ölü sayısının 2 bin 634'e, yaralı sayısının ise 12 bin 252'ye ulaştığı ifade edildi.

Saldırıların Detayları

Dün, İsrail ordusunun Lübnan'ın çeşitli bölgelerine 125 hava saldırısı düzenlediği belirlenirken, bu olayların ardından büyük bir insani kriz gündeme geldi. Özellikle Hizbullah ile süregelen çatışmalar, saldırıların yoğunluğunu artırdı.

Yerinden Edilmiş İnsanlar ve Göç

Ayrıca, İsrail bombardımanı sonucunda Lübnan'da yüz binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor. Başkent Beyrut'a ve kuzeye doğru göç edenlerin sayısı hızla artarken, Lübnan hükümeti, yerinden edilen 486 binden fazla kişinin Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.