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Lübnan'da İsrail Saldırılarında İlk Ölü

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında, Devlet Güvenlik Kurumu'na bağlı bir kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 12:28
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 12:28
Lübnan'da İsrail Saldırılarında İlk Ölü

Lübnan'ın Nebatiye İlinde Şok Edici Bir Kaybı Yaşandı

Lübnan’ın güney bölgesindeki Nebatiye ilinde, İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında, Devlet Güvenlik Kurumu'na bağlı bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Saldırıda Hayatını Kaybeden Kişi Kimdir?

İçişleri Bakanlığı'na Bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; Kafr Tebnit beldesine düşen merminin, Devlet Güvenlik Kurumu çalışanı Muhammed İdris’in evini hedef aldığı belirtildi. Saldırıda yaralanan İdris, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

Bu olay, daha önceki saldırılarda Lübnan ordusundan üç askerin hayatını kaybetmesine ek olarak, Emniyet Genel Müdürlüğü personeli için bir ilk niteliği taşıyor; Devlet Güvenlik Kurumu üyelerinin de bu saldırılarda yaşamını yitirdiği kaydedilmiş oldu.

İsrail'in Saldırıları ve Tablonun Korkutucu Boyutları

8 Ekim 2023 tarihlerinden bu yana, İsrail ordusuyla Hizbullah arasındaki gerginlik tırmanışını sürdürüyor. 23 Eylül'den bu yana Lübnan'ın güney şehirleri ile Bekaa ve Baalbek bölgelerine yönelik yüzlerce hava saldırısı gerçekleştirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, bu çatışmalar sonucunda, 104'ü çocuk, 194'ü kadın olmak üzere toplamda 2,119 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Ayrıca, bu süreçte yüz binlerce kişi yerinden oldu; ülkenin güneyinden başkent Beyrut ve kuzeye göç edenlerin yanı sıra, Suriye'ye de on binlerce kişinin göç ettiği gözlemleniyor.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 27 Eylül'de gerçekleştirilen bir hava saldırısında hayatını kaybetti. Hizbullah, bu saldırılara roket ve füzelerle karşılık veriyor. Ancak, İsrail ordusuna yönelik yapılan bu saldırılarda ciddi hasar bildirilmediği iddia edilmektedir.

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