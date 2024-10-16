DOLAR
34,2 0,06%
EURO
37,3 0,03%
ALTIN
2.946,54 -0,63%
BITCOIN
2.328.600,33 -2,1%

Lübnan'da Kolera Vakası Saptandı

Lübnan'da bir kişide kolera tespit edildi. Sağlık Bakanlığı, durumun ciddiyetine ilişkin önlemler alıyor.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 13:16
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 13:16
Lübnan'da Kolera Vakası Saptandı

Lübnan'da Kolera Alarmı

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ülkede bir kolera vakasının tespit edildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, hastanın sulu ishal ve dehidrasyon şikayetleriyle hastaneye başvurduğu belirtildi.

Hastanın Durumu ve İncelemeler

Kolera virüsü tespit edilen bu kişi, Lübnan'ın kuzeyinde bulunan Akkar bölgesinde ikamet eden bir Lübnan vatandaşıdır. Sağlık yetkilileri, hastayla temas eden bireyler ve çevresindeki kişilerin tıbbi incelemelerinin başlatıldığını ifade etti.

Su Kaynakları Üzerinde İnceleme

Virüsün su yoluyla yayılma riski göz önünde bulundurularak, bölgeden çeşitli su örnekleri alındığı ve bu örneklerin laboratuvarlarda detaylı bir şekilde incelendiği bildirildi.

Yetkililer, halkı dikkatli olmaya ve temizlik kurallarına uymaya çağırdı.

İLGİLİ HABERLER

Emeklileri şoke edecek son dakika gelişme! Beklenen maaş artışı hayal oldu

TBMM’den o çalışanın yüzünü güldürecek destek müjdesi! 10.348 TL- 8.624 TL maaşlara eklenecek

Emekli için tek tek hesaplandı! 13.800 TL seyyanen zam+ enflasyon: 33.000 TL

Merkez Bankasının hamlesi faizlere yaradı! 2025’e kadar kazandın kazandın dönemi başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türk Silahlı Kuvvetleri Acil Organ Nakli İçin Havalandı
2
Batmanlı Misafirler Gelibolu Yarımadası'nda Anma Turu Gerçekleştirdi
3
Fatsa'da Trafik Kazası: Sürücü Teslim Oldu
4
Genç Parlamenterlere Gazze Çağrısı: Barış İçin Ses Verin
5
Nijerya'da Tanker Patlaması: 105 Ölü, 55 Yaralı
6
Hindistan'ın Güneyinde Şiddetli Yağışlar Eğitimi ve Kamuyu Olumsuz Etkiledi
7
4. Manas Forumu İbn Haldun Üniversitesi'nde Başladı

Emekli için tek tek hesaplandı! 13.800 TL seyyanen zam+ enflasyon: 33.000 TL

Son dakika! Kredi kartına Savunma Vergisi teklifi gelişmesi! 750 TL kesilecekti

15 TL’den kaçan sürücüler dikkat! Size 12 bin lira ceza olarak geri dönüyor

Milyonlarca vatandaşa 3 katı kadar ceza şoku! Hemen e-Devletten kontrol edin

Emekliler sevinçten uçacak! Ay sonunda ikinci maaş alabileceksiniz

Hükümetten son dakika asgari ücret açıklaması! 2025’te tek zammı çifte zam mı geliyor?

Merkez Bankasının hamlesi faizlere yaradı! 2025’e kadar kazandın kazandın dönemi başladı

Emeklileri şoke edecek son dakika gelişme! Beklenen maaş artışı hayal oldu

60 ay vadeli düşük faizli kredi programı sabah sabah başladı! İşte hayır diyemeyeceğiniz faiz oranı

KPSS yok! İlkokul mezunu olana bile iş var! 99 bin memur- personel alımı açıklandı

TBMM’den o çalışanın yüzünü güldürecek destek müjdesi! 10.348 TL- 8.624 TL maaşlara eklenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekli planı açıklandı! Emekliye seyyanen zam kulisi geldi