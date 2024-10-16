Lübnan'da Kolera Vakası Saptandı

Lübnan'da Kolera Alarmı

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ülkede bir kolera vakasının tespit edildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, hastanın sulu ishal ve dehidrasyon şikayetleriyle hastaneye başvurduğu belirtildi.

Hastanın Durumu ve İncelemeler

Kolera virüsü tespit edilen bu kişi, Lübnan'ın kuzeyinde bulunan Akkar bölgesinde ikamet eden bir Lübnan vatandaşıdır. Sağlık yetkilileri, hastayla temas eden bireyler ve çevresindeki kişilerin tıbbi incelemelerinin başlatıldığını ifade etti.

Su Kaynakları Üzerinde İnceleme

Virüsün su yoluyla yayılma riski göz önünde bulundurularak, bölgeden çeşitli su örnekleri alındığı ve bu örneklerin laboratuvarlarda detaylı bir şekilde incelendiği bildirildi.

Yetkililer, halkı dikkatli olmaya ve temizlik kurallarına uymaya çağırdı.