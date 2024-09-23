DOLAR
34,13 -0,12%
EURO
38,02 0,24%
ALTIN
2.886,46 -0,42%
BITCOIN
2.159.010,53 -0,16%

Lübnan'da Okullara Barınma Merkezi Dönüşümü

Lübnan, güneyindeki okulları barınma merkezlerine dönüştürüyor, İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilenler için acil önlemler alınıyor.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 16:36
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 16:36
Lübnan'da Okullara Barınma Merkezi Dönüşümü

Lübnan'daki Okul ve Enstitülerin Barınma Merkezine Dönüştürülmesi

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana Lübnan'ın güneyine yönelik en yoğun saldırılarını sürdürmesi sonrasında, Lübnan hükümeti önemli bir karar alarak güneydeki okulları ve resmi enstitüleri barınma merkezlerine dönüştürmeyi kararlaştırdı. Bu bağlamda, İçişleri Bakanı Bessam Mevlevi'nin ofisi tarafından yapılan açıklamada, bu saldırılar sebebiyle büyük ölçekli yerinden edilmelere dikkat çekildi.

İşbirliği Talimatı

Mevlevi, yerinden edilmelerin arttığı bu kritik durumda valilere yardım etme yönünde talimatlar verdi. Eğitim Bakanlığı yetkilileriyle acil bir toplantı gerçekleştirildi ve okulların hangi bölümlerin barınma merkezi olarak açılacağına dair bilgiler paylaşıldı.

Açıklamada, "Lübnan vatandaşlarının güvenliğini sağlamak amacıyla belirli okullar ve enstitüler geçici barınma merkezi olarak açılacaktır," denildi.

Son Gelişmeler

Bu sabah, İsrail uçakları tarafından gerçekleştirilen saldırılarda Lübnan'ın güney ve doğu bölgeleri hedef alındı. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın bildirdiğine göre, bu saldırılar sonucunda 182 kişi hayatını kaybetti ve 727 kişi yaralandı. Eğitime de iki günlük bir ara verildiği açıklandı.

Ayrıca, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinden ve çevresindeki bölgelerden birçok kişinin yaşadığı yerlerden Sayda kentine göç ettiği gözlemlendi.

İLGİLİ HABERLER

Meclis açılmadan müjdesi geldi! Erken emeklilikte 1999-2008 SGK Girişine Dikkat!

Her istifa edeni yüzbinlerce liraya boğabilecek gelişme! Kıdem tazminatı kuralları değişti

ATM Kullanıcılarına BDDK'dan Kritik Uyarı: Pazartesi İtibarıyla Zorunlu Oluyor

4A-4B-4C Emeklileri DİKKAT! Bu sefer maaş zammı şok oranlarla geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ümraniye'de Şehit Olan Polis İçin Tutuklama Talebi
2
Kahramanmaraş'ta Darbe Olayı: İki Kadın Tutuklandı
3
Türk Sinemasının Usta İsimlerinden Tomris Giritlioğlu Hayatını Kaybetti
4
Bakan Yerlikaya, Ümraniye Olayıyla İlgili Soruşturma İddialarını Reddetti
5
Bakan Ersoy’dan Bedri Rahmi Eyüboğlu Sergisine Ziyaret
6
İstanbul Ümraniye’de Acı Kayıp: Polis Memuru Şeyda Yılmaz Görev Başında Suç Makinesi Yunus Emre Geçit Tarafından Şehit Edildi

Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Maaş ile 100 Memur Alımı İlanı Yayımladı: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

Yargıtay Başkanlığı'ndan Yüksek Maaşlı Personel Alımı İlanı: KPSS’li ve KPSS'siz Başvuru ile Memur Olma Fırsatı

ATM Kullanıcılarına BDDK'dan Kritik Uyarı: Pazartesi İtibarıyla Zorunlu Oluyor

24 Eylül 2024 Salı Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, İş ve Sağlık Falı

Emeklilere Eylül Sonuna Kadar Çifte Ödeme Müjdesi! SGK, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, 4A, 4B ve 4C Tüm Emekliler Faydalanacak!

Her istifa edeni yüzbinlerce liraya boğabilecek gelişme! Kıdem tazminatı kuralları değişti

Meclis açılmadan müjdesi geldi! Erken emeklilikte 1999-2008 SGK Girişine Dikkat!

Emekli maaşına ek gelir arayana Eylül müjdesi! Tek seferde on binlerce lira veriliyor

Kredi vadelerinde 60 ay devrimi! Başvurana faizler 3’ten düştü koşan kapıyor

4A-4B-4C Emeklileri DİKKAT! Bu sefer maaş zammı şok oranlarla geliyor

Merkez Bankası kararı Faizleri Kırdı Geçti! Sabah sabah faizsiz kredi müjdesi geldi! 50.000 TL ödeniyor

KPSS şartsız ilkokul mezunlarına MEB personeli olma kapısı aralandı! On binlerce personel alımı açıklandı