Lübnan'da Okullara Barınma Merkezi Dönüşümü

Lübnan'daki Okul ve Enstitülerin Barınma Merkezine Dönüştürülmesi

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana Lübnan'ın güneyine yönelik en yoğun saldırılarını sürdürmesi sonrasında, Lübnan hükümeti önemli bir karar alarak güneydeki okulları ve resmi enstitüleri barınma merkezlerine dönüştürmeyi kararlaştırdı. Bu bağlamda, İçişleri Bakanı Bessam Mevlevi'nin ofisi tarafından yapılan açıklamada, bu saldırılar sebebiyle büyük ölçekli yerinden edilmelere dikkat çekildi.

İşbirliği Talimatı

Mevlevi, yerinden edilmelerin arttığı bu kritik durumda valilere yardım etme yönünde talimatlar verdi. Eğitim Bakanlığı yetkilileriyle acil bir toplantı gerçekleştirildi ve okulların hangi bölümlerin barınma merkezi olarak açılacağına dair bilgiler paylaşıldı.

Açıklamada, "Lübnan vatandaşlarının güvenliğini sağlamak amacıyla belirli okullar ve enstitüler geçici barınma merkezi olarak açılacaktır," denildi.

Son Gelişmeler

Bu sabah, İsrail uçakları tarafından gerçekleştirilen saldırılarda Lübnan'ın güney ve doğu bölgeleri hedef alındı. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın bildirdiğine göre, bu saldırılar sonucunda 182 kişi hayatını kaybetti ve 727 kişi yaralandı. Eğitime de iki günlük bir ara verildiği açıklandı.

Ayrıca, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinden ve çevresindeki bölgelerden birçok kişinin yaşadığı yerlerden Sayda kentine göç ettiği gözlemlendi.