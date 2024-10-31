Lübnan'da Sivillere Yönelik Saldırılar Devam Ediyor

Lübnan'daki Saldırılarda Siviller Hayatını Kaybediyor

İsrail'in gerçekleştirdiği hava saldırıları sonucunda Lübnan'daki siviller büyük zorluklar yaşıyor. Sarafand Belediye Başkanı Ali Halife, bu saldırıların hedeflerinin sivil bölgeler olduğunu vurguladı.

Başkan Halife: "Sivilleri Hedef Alıyorlar"

Halife, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail, sivillere, çocuklara, yaşlılara ve kadınlara karşı katliam gerçekleştiriyor. Hedef alınan bina sadece sivillerin yaşadığı bir yerleşim bölgesindeydi; bu alan kesinlikle askeri bir bölge değil," dedi.

Saldırılarda Can Kaybı ve Yaralılar

Son hava saldırısında bir bina vurulduğunda içeride 21 kişi vardı ve bunlardan 15'inin hayatını kaybettiğini belirten Halife, "Çevre binalarda da yaklaşık 30 kişi yaralandı. Bu kişilerin çoğu, Lübnan'ın güneyinden göç eden sığınmacılardı," ifadelerini kullandı.

Uluslararası Toplumdan Tepki Bekliyor

Halife, uluslararası hukukun ihlal edildiğine dikkat çekerek, uluslararası toplumdan ve insan hakları örgütlerinden bir tepki beklediklerini ifade etti. "Yaklaşık 2 bin 800 Lübnanlı'nın hayatını kaybettiği bu çatışmaların çoğu silahsız sivillerden oluşuyor," dedi.

Esnaf Abdullah: "Günahsız İnsanlar Vuruldu"

Sayda'da yaşayan esnaf Abdullah ise, akşam saatlerinde gerçekleşen hava saldırısının iki binayı yıktığını ve birçok kişinin ölmesine neden olduğunu aktardı. "Ölenler arasında çocuk ve kadınlar da var. Bu kişiler askeri faaliyetlerle alakalı değildi," dedi.

"İsrail İşgalci ve Gaspçı"

Bir başka Sayda sakini Hasan ise, bölgede sivillerin yaşadığını ve saldırıların günahsız insanları hedef aldığını belirterek, "Savaşmak istiyorlarsa, sınırda savaştan korkmasınlar," dedi.

Son Saldırılarda 25 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Salı akşamı gerçekleştirdiği saldırılarda toplamda 25 kişi yaşamını yitirirken, 36 kişi ise yaralanmış durumda. Halife, bu durumun acil bir şekilde uluslararası kamuoyuna iletilmesi gerektiğinin altını çizdi.