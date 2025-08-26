Lübnan'da Tom Barrack'ın Gazetecilere Yönelik Sözlerine Tepkiler Büyüyor

Lübnan'da, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack tarafından basın mensuplarına yönelik yapılan açıklamalara yönelik tepkiler sürüyor. Olayın ardından Cumhurbaşkanlığı, meclis yetkilileri, siyasi partiler ve meslek örgütleri ardı ardına açıklamalar yaptı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama

Lübnan Cumhurbaşkanlığı, ABD merkezli X platformundaki hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "bugün konuklardan biri (Barrack) tarafından kürsüden sehven sarf edilen sözlerden dolayı" üzüntü duyulduğunu bildirdi. Açıklamada, insana saygının kendileri için temel bir ilke olduğu; özellikle akredite gazetecilere ve medya mensuplarının mesleki ve milli görevlerini yerine getirirken gösterdikleri çaba ve emeğin teşekkür ve takdirle karşılandığı vurgulandı.

Meclis ve siyasi aktörlerden sert tepkiler

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, Meclis'teki Medya ve İletişim Komisyonu Başkanı İbrahim el-Musevi, Enformasyon ve Dışişleri bakanlıklarının derhal ABD Büyükelçisini çağırıp kınama açıklaması yapmasını ve Barrack'ın "Lübnan'a ve Lübnanlılara yaptığı apaçık hakareti protesto etmesini" talep etti. Aynı şekilde Hizbullah milletvekili Musevi de Barrack'ın açıklamalarını şiddetle kınadı.

Medya örgütleri ve sendikalardan açıklamalar

Görsel ve İşitsel Medya Çalışanları Sendikası Konseyi, Barrack’ın Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gazetecileri "kaotik" olarak nitelemesine ve "uygunsuz ifadeler" kullanmasına tepki gösterdi. Açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın bu tür hakaretlere platform olmasının Lübnan egemenliğinin sembolüne zarar verdiği ve hem gazetecilerin hem de Lübnan halkının onurunu zedelediği ifade edildi. Sendika, karşılıklı saygının, ulusal medyanın onurunun ve vatandaşların devlet kurumlarına güveninin korunması için Barrack'ın derhal ve açık bir şekilde özür dilemesi gerektiğini vurguladı.

Lübnan Halk Konferansı Medya Sekreterliği, Dışişleri Bakanı Yusuf Recci'ye çağrıda bulunarak, ABD’nin Lübnan Büyükelçisi Lisa Johnson'ın Dışişleri Bakanlığına çağrılmasını ve Barrack hakkındaki itirazın resmen iletilmesini talep etti. Lübnan Komünist Partisi de açıklamasında sözleri "hakaret" olarak nitelendirip en sert şekilde kınadı ve "Özgür konuşma her türlü vesayetten daha güçlü kalacaktır ve gazetecilerin onuru kırmızı çizgidir." dedi.

Lübnanlı Gazeteciler Sendikası daha önce yaptığı açıklamada Barrack'ın sözlerini kınamış, kendisinden açık bir özür talep etmiş ve aksi halde boykot tehdidinde bulunmuştu.

Barrack'ın basın toplantısında söyledikleri

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, basın toplantısı sırasında gazetecilere hitaben şunları söylemişti: "Bekleyin, bekleyin, bir an için sesiz olun. size bir şey söylemek istiyorum. Bunun kaotik, hayvani bir hal almaya başladığı anda, biz gideriz. Sizden çok rica ediyorum. Neler oluyor bilmek istiyor musunuz? Medeni davranın, kibar ve hoşgörülü davranın çünkü bölgede yaşananların sorunu bu. Morgan (Ortagus) ve benim burada bu deliliğe katlanmamızın ekonomik olarak faydalı olduğunu mu düşünüyorsunuz? Sizin nezaketiniz, ilginiz ve düşünceli sorularınız doğrultusunda size yanıtlar vereceğiz. Eğer çalışmayı bu şekilde sürdürmek istemiyorsanız, gideriz."

Olayın ardından, Lübnan'da hem diplomatik hem de medya çevrelerinde gerilim arttı; ilgili kurumlar ve sendikalar, resmi özür ve diplomatik tavır beklediklerini bildirdi.