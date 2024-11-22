Lübnan'da UNIFIL Üssüne Roket Saldırısı: 4 İtalyan Askeri Yaralandı

Lübnan'da UNIFIL Üssüne Roket Saldırısı

Lübnan'ın güneyinde bulunan UNIFIL üssüne yapılan roketli saldırıda 4 İtalyan askeri yaralandı. Olay, üssün Şema bölgesindeki batı sektörüne 122 mm'lik iki roketin isabet etmesi sonucunda gerçekleşti.

Başbakan Meloni'den Açıklama

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, bu olayla ilgili olarak derin bir öfke ve endişe içinde olduğunu ifade etti. Meloni, "UNIFIL'in Güney Lübnan'daki İtalyan karargahının uğradığı ve barışı koruma misyonunda görev yapan askerlerimizin yaralanmasına neden olan yeni saldırı haberlerini öğrendim,” dedi.

Başbakan, yaralı askerlere ve ailelerine dayanışmasını ileterek, Lübnan'daki tüm İtalyan birliğinin faaliyetleri için teşekkür etti. Ayrıca, bu tür saldırıların kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, UNIFIL askerlerinin güvenliği için sahadaki taraflara işbirliği çağrısında bulundu.

Savunma Bakanı Crosetto'nun Açıklamaları

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto da 4 askerin durumunun endişe verici olmadığını kaydetti ve UNIFIL'deki İtalyan Birliği'nin komutanı Tuğgeneral Stefano Messina ile görüşerek gelişmeler hakkında bilgi aldı. Crosetto, "Bir UNIFIL üssünün bir kez daha vurulması kabul edilemez," ifadesini kullandı.

Hizbullah Olayı Üstlendi

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Torino'da yaptığı bir açıklamada, saldırının Hizbullah tarafından gerçekleştirildiğini belirtti ve yaşananların kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.