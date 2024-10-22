Lübnan'daki Çatışmalarda Yaralanan İsrail Askeri Sayısı Artıyor

Lübnan'daki Çatışmalar ve Yaralı Askerler
İsrail ordusu, son 24 saat içerisinde Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda 25 askerinin yaralandığını bildirdi. Bu durum, bölgedeki gerginliğin artarak devam ettiğini gösteriyor.
Toplam Yaralı Sayısı 5 Bin'i Geçti
Ordu kaynaklarının sağladığı verilere göre, 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne düzenlenmeye başlanan saldırılardan bu yana, Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki çatışmalarda yaralanan İsrail askerlerinin sayısı 5 bin 43’e ulaştı. Bu yaralıların 37’sinin durumu ise ağır olarak kaydedildi.
Güncel durumu dikkatle takip eden çeşitli uluslararası kuruluşlar, gelişmeleri izlemeye devam ediyor.