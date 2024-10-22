DOLAR
34,23 0,06%
EURO
37,06 -0,06%
ALTIN
3.012,18 -0,61%
BITCOIN
2.292.902,51 1,06%

Lübnan'daki Çatışmalarda Yaralanan İsrail Askeri Sayısı Artıyor

Son 24 saatte 25 İsrail askeri Lübnan'daki çatışmalarda yaralandı, toplam yaralı sayısı 5 bin 43'e yükseldi.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 16:03
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 16:03
Lübnan'daki Çatışmalarda Yaralanan İsrail Askeri Sayısı Artıyor

Lübnan'daki Çatışmalar ve Yaralı Askerler

İsrail ordusu, son 24 saat içerisinde Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda 25 askerinin yaralandığını bildirdi. Bu durum, bölgedeki gerginliğin artarak devam ettiğini gösteriyor.

Toplam Yaralı Sayısı 5 Bin'i Geçti

Ordu kaynaklarının sağladığı verilere göre, 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne düzenlenmeye başlanan saldırılardan bu yana, Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki çatışmalarda yaralanan İsrail askerlerinin sayısı 5 bin 43’e ulaştı. Bu yaralıların 37’sinin durumu ise ağır olarak kaydedildi.

Güncel durumu dikkatle takip eden çeşitli uluslararası kuruluşlar, gelişmeleri izlemeye devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Asgari ücret zammında 8 detay! Bu rakamlardan biri kesin olacak

Resmi Gazete'de yayımlandı: 8 güne sona eriyor! Hemen Aile Bakanlığı'na başvurmak gerekiyor

Emeklilikte kartlar baştan dağıtılacak: Yeni sistemde çifte maaş alınacak

Emekliye elektrik ve doğalgaz faturası desteği! Artı 4.000 TL’de ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ataşehir Belediyesi'nde Grev Kararı Alındı
2
Adana'da Mezarlıkta Silahlı Saldırı
3
TBMM Genel Kurulu'nda Gündem Dışı Konuşmalar
4
Kayseri'de Polisten Kaçmaya Çalışan Hükümlü Yakalandı
5
Kahverengi Kokarca Mücadelesi İçin Biyolojik Çözümler Öneriliyor
6
Özgür Özel'den Fetullah Gülen ve Yenidoğan Çetesi Açıklamaları
7
Milli Sporcu İlke Naz Hoş, Babasından Şikayetçi Oldu

Dolar sırasıyla 35- 36- 37 olacak! Uzman isim tarih vererek uyardı

Faiz indirimi müjdesi geldi! 20 ila 25 baz puan düşüş açıklandı

Toprak fiyatına konut kampanyası! İki aşamada bedavadan biraz pahalı konutlar için başvurular başladı

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak

Emekliye elektrik ve doğalgaz faturası desteği! Artı 4.000 TL’de ödenecek

Resmi Gazete'de yayımlandı: 8 güne sona eriyor! Hemen Aile Bakanlığı'na başvurmak gerekiyor

Gözler ÖSYM'ye çevrili bekliyor! DGS ek tercih heyecanı için geri sayım başladı

İUP’lilere her an müjde gelebilir! İşte maaşlarda Ekim detayı

Asgari ücret zammında 8 detay! Bu rakamlardan biri kesin olacak

Şok eden karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Fiş alıp- vermeyene 100.000 TL ceza

Emeklilere yeni destek müjdesi sabah saatlerinde geldi! Faturaların yarısı ödenecek

Emeklilikte kartlar baştan dağıtılacak: Yeni sistemde çifte maaş alınacak